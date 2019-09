Man of Medan: guida ai trofei e agli obiettivi

Supermassive Games ha avviato nell’ultimo anno quello che possiamo definire un ambizioso progetto sviluppato su più episodi i quali, in futuro, comporranno la Dark Pictures Anthology, una serie di titoli horror interattivi i quali racconteranno varie storie con temi molto diversi tra loro. Il 30 agosto, insieme alla partnership con Bandai Namco, gli autori di Until Dawn hanno finalmente pubblicato Man of Medan (QUI per la recensione), primo capitolo della serie, su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sappiamo benissimo che questo genere di titoli sia complesso da platinare o millare e noi di Gamesvillage, come sempre, siamo qui per aiutarvi nella conquista ai trofei ed obiettivi del gioco. Bando le ciance, entriamo nei meandri della nostra guida ai trofei e agli obiettivi di Man of Medan!

Man of Medan: guida trofei e agli obiettivi

Difficoltà platino: 4/10

Ore approssimative per il platino: 25-30 ore

Trofei totali: 31 (1 , 6 , 7 , 17 )

Trofei online: 8 – Un risultato inatteso , Gioco di coppia , Segreti! Menzogne! Cospirazioni! , Le navi fantasma non esistono! , Una notte per niente tranquilla , Futuri possibili , Fratello! , Conosci un modo migliore? .

Quante volte bisogna completare la storia?: 5 volte, più selezione dei capitoli

Trofei legati alla difficoltà: nessuno, non vi è alcuna opzione per la difficoltà

Trofei affetti da bug: 3 – Segreti! Menzogne! Cospirazioni! , Una notte per niente tranquilla , Le navi fantasma non esistono! .

Trofei mancabili: 31 – tutti quanti – .

Step necessari per l’ottenimento del platino:

In questo primo step, dedicate una run da giocatore singolo, cercando di ottenere uno dei quattro finali richiesti dai trofei e intraprendendo solamente le scelte cuore o testa ed ovviamente puntate subito a raccogliere tutti i collezionabili

Seconda run, questa volta in modalità “Serata cinema” (potrete giocarlo anche da soli in questa modalità, tanto basta un solo pad) e questa volta, ambite a scegliere tutte le risposte con il simbolo della Testa così da ottenere il trofeo apposito.

Terza run, questa volta in cooperativa online in “Storia condivisa”, in questo caso avrete bisogno per forza di un amico che giocherà con voi a Man of Medan dato che il titolo, purtroppo, non supporta il matchmaking. In questa partita puntate col vostro amico a raccogliere i collezionabili rimasti ed esclusivi di questa modalità, per maggiori informazioni andate al trofeo Segreti! Menzogne! Cospirazioni! .

Dedicate una quarta run all’ottenimento del finale buono, dove tutti i personaggi sopravvivono .

Una quinta run invece dovrete dedicarla al finale cattivo, dove tutti muoiono.

Ora invece puntate ai finali dove sopravvivono solo le donne e l’altro, dove sopravvivono solo gli uomini.

Qualora non abbiate ottenuto alcuni trofei, effettuate il consueto clean up dei trofei per concludere l’opera.

Man of Medan: Trofei Bronzo

Per un dollaro mi svelò un segreto[ ]

Hai trovato 25 segreti!

Vedi il trofeo d’oro Segreti! Menzogne! Cospirazioni!

Acqua, misteri e popcorn[ ]

Hai completato Serata al cinema

Trofeo molto semplice, dovrete completare una partita in modalità Serata al cinema. Questa modalità è diretta ad un tipo di partita che vede coinvolti due o più giocatori, ma fortunatamente basta un solo controller per godersela in tutta tranquillità. Tutto quello che dovrete fare dunque, seppur da soli, è completare Serata al cinema, dopodiché avrete sbloccato questo trofeo.

Campione di karate[ ]

Hai sconfitto il manichino da allenamento

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che eseguire tutti i QTE del tutorial col manichino nel prologo del gioco, precisamente quando vi troverete al mercato cinese. Eseguite correttamente tutti i QTE del tutorial e sbloccherete anche questo trofeo.

Finché sei veloce[ ]

Hai completato 10 QTE consecutivi

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che completare ben 10 QTE di fila. Le occasioni per farlo non mancheranno, soprattutto una volta che la storia si sposterà sull’ Ourang Medan. Non appena avrete completato ben 10 QTE consecutivi, sbloccherete anche questo trofeo.

Durante il lampo[ ]

Hai aperto il finestrino senza farti sentire

Potrete ottenere questo trofeo solamente nel capitolo Intrusione, nel momento in cui i pirati abborderanno di notte la Duke of Milan. In questo frangente, Alex e Conrad, tenuti in ostaggio insieme agli altri personaggi, cercheranno di attuare un piano di fuga. Per fuggire, Conrad cercherà di rompere un finestrino ma per farlo avrà bisogno di abbastanza rumore per non farsi scoprire, dunque sfrutterà i fulmini della tempesta a suo vantaggio. In questo trofeo il tempismo è importante, infatti Conrad si metterà a contare fino a 7, ma voi dovrete rompere il finestrino nel momento in cui pronuncerà “Sei”, momento in cui il suono di un fulmine ricoprirà il rumore del finestrino rotto. Nel caso non riusciate ad ottenere subito questo trofeo, tranquilli, avrete modo di rifarvi nelle altre run oppure ricaricate semplicemente il capitolo Intrusione, arrivate al momento propizio ed effettuate un backup del salvataggio, così da poter ritentare più volte il trofeo. A seguire troverete un video esplicativo per ottenere il suddetto trofeo:

Il vero macho[ ]

Hai sbloccato il tratto Aggressività di Alex

Nel capitolo “Bare”, nei panni di Alex, insieme a Julia, vi ritroverete in una cucina. Sul lato sinistro della suddetta potrete trovare un coltello. Prendetelo e scegliete l’opzione di dialogo persuasiva, così da permettere ad Alex di portarsi con sé l’arma bianca per difendersi. Così facendo sbloccherete il tratto Aggressività di Alex, seppur vi si presenteranno svariate occasioni per sbloccarlo. Una volta fatto otterrete anche questo trofeo, a seguire un video esplicativo:

Sì, mio capitano[ ]

Hai sbloccato il tratto Arroganza di Fliss

Prima di tutto, dovrete sbloccare il capitolo Pressione, facilmente missabile. Per farlo, dovrete fare in modo che Fliss e Brad si riconoscano nella stanza dei Rituali nel capitolo Rituale. Per farlo dovrete innanzitutto seguire i seguenti step:

– Nei capitoli Intrusione e Tempesta, Brad dovrà rimanere nascosto, dunque i pirati non dovranno trovarlo. Dopodiché nel capitolo Nuovi amici, Brad uscirà dalla sua cabina ed entrerà da solo nella nave.

– Durante il capitolo Nuovi amici, nella stanza degli armadietti, troverete una maschera antigas con Brad, prendetela e indossatela, così da non subire gli effetti del gas, inoltre non prendete alcuna arma con Brad, così da evitare che attacchi Fliss in qualsiasi momento scambiandola per un demone.

– Nel capitolo Rituale, con Fliss recatevi nella stanza dei backstage situata al lato destro del palcoscenico, da lì la ragazza prenderà una boccata d’aria e si purificherà dal gas. Rientrate nella nave e rivedrete l’ambiente nel presente dato che le allucinazioni saranno svanite. Ora Fliss vedrà Brad nel suo aspetto normale e non più nei panni di un demone incappucciato.

– Una volta scaduto il timer, Brad arriverà ed entrambi i personaggi si riconosceranno, così potranno procedere al capitolo successivo “Pressione”.

Seguiti questi passaggi, finalmente potrete procedere al capitolo successivo con Brad e Fliss, dove dovranno arrampicarsi. Dopo aver investigato sulla scala rotta, tornate indietro ed avviate una conversazione con Brad con le seguenti risposte:

– Preoccupata;

– Spaventato;

– In attesa.

Così facendo sbloccherete il tratto arrogante di Fliss e di conseguenza, anche il suddetto trofeo.

Cose tra fratelli[ ]

Hai sbloccato il tratto Invidia di Brad

Avrete occasione di sbloccare questo trofeo nel capitolo “La Duke”, nel momento in cui Brad ed Alex discuteranno sull’imbarcazione mentre fanno rifornimento. Entrambi avranno una discussione e per sbloccare il tratto Invidia di Brad dovrete scegliere le due risposte:

1) Risentimento;

2) Accusatorio.

Una volta fatto, sbloccherete il suddetto trofeo insieme al nuovo tratto di Brad.

Ricorda chi firma gli assegni[ ]

Hai sbloccato il tratto Autoindulgenza di Julia

Nel capitolo in trappola, che dovrete giocare in Storia condivisa o Serata al cinema, nel momento in cui Alex cercherà di aprire il condotto d’areazione per scappare dai pirati, Julia dovrà intraprendere la scelta di dialogo Risentita, dicendo al suo ragazzo che è il maschio Alfa. Per farlo, Conrad non dovrà scappare con il motoscafo e Brad dovrà essere trovato dai pirati sulla Duke of Milan nei capitoli Intrusione o Tempesta. Una volta fatto, sbloccherete il tratto Autoindulgenza di Julia e di conseguenza, il suddetto trofeo.

La ciurma è pronta![ ]

Hai sbloccato il tratto Umorismo di Conrad

Nel capitolo In trappola, sull’Ourang Medan, Conrad (che non dovrà scappare con il motoscafo nel capitolo Intrusione) dovrà intraprendere una scelta dialogale Confidente, così facendo sbloccherete il tratto Umorismo del personaggio e di conseguenza, il suddetto trofeo.

Segui l’istinto[ ]

Hai compiuto tutte le scelte con il cuore

Per ottenere questo trofeo dovrete dedicare una run intera alle scelte con il cuore. Nei dialoghi di Man of Medan presenziano tre tipi di scelte: Cuore, Testa e Non dire nulla. Lo sblocco di questo trofeo richiede di compiere tutte le scelte con il Cuore in una sola run. Questo non vuol dire che dovrete scegliere tutte le opzioni Cuore presenti nel gioco, bensì dovrete completare una run optando solo per questo tipo di scelte. Nel caso dovessero comparire in un dialogo due opzioni Testa, scegliete semplicemente “Non dire nulla”, così da non precludervi l’ottenimento di questo trofeo. Una volta che avrete concluso una run scegliendo solo le opzioni con il Cuore, sbloccherete il suddetto trofeo.

Considera tutte le implicazioni[ ]

Hai compiuto tutte le scelte con la testa

Per ottenere questo trofeo, dovrete fare l’esatto contrario di “Seguire l’istinto” e intraprendere unicamente le scelte con la Testa. Una volta completata una run scegliendo solo le opzioni Testa, sbloccherete il suddetto trofeo.

Sì! Voglio sposarti![ ]

Julia ha accettato la proposta di Alex

Per ottenere questo trofeo, dovrete fare in modo che Alex faccia la proposta di matrimonio alla sua ragazza Julia e quest’ultima dovrà accettare. Per farlo innanzitutto avviate il capitolo “La Duke” e con Brad, scegliete tutte le opzioni con il Cuore, soprattutto nell’ultimo dialogo in cui dirà ad Alex di seguire l’istinto. Successivamente, nei panni di Julia nei capitoli Immersione e Ospiti indesiderati, Alex automaticamente farà la proposta di matrimonio poco prima di riemergere dal mare nel momento della decompressione. Nei dialoghi con Julia, scegliete sempre le risposte con il Cuore finché non dirà sì alla proposta di matrimonio del fidanzato. Una volta fatto, sbloccherete il suddetto trofeo.

Una pinta di nettare ambrato[ ]

Conrad ha sedotto Fliss

Nel capitolo Ospiti indesiderati Conrad e Fliss saranno da soli sulla Duke of Milan. Dopo la discussione, Conrad andrà a sorseggiare della birra sul ponte dell’imbarcazione. Nei panni di Fliss recatevi da Conrad, interagite con lui e scegliete le seguenti risposte:

– Risentimento;

– Curiosità;

– Romanticismo.

Una volta prese queste tre linee di dialogo, sbloccherete il suddetto trofeo.

Questa bagnarola…[ ]

Conrad è riuscito a fuggire con il motoscafo

Nel capitolo intrusione, dopo che Conrad è riuscito a rompere il finestrino ( Vedi il trofeo di bronzo “Durante il lampo”) si troverà sul ponte della nave per fuggire col motoscafo in cerca di aiuto. In questa scena vi si presenteranno due opzioni: prendere il coltello per assalire i pirati oppure scappare con l’imbarcazione. Scegliete la seconda si avvierà una sequenza QTE che è la seguente: , , , . Il tasto dovrà essere premuto immediatamente poiché la barra si svuoterà velocemente. Una volta fatto, Conrad riuscirà a scappare con il motoscafo, così facendo sbloccherete il suddetto trofeo.

Il nome della nave[ ]

Hai svelato il nome della nave

Prima di tutto, per sbloccare questo trofeo avrete bisogno di due segreti: il numero 41 “Cappello Medan” e il 42 “Diario di Bordo”. Il primo lo potrete trovare nel capitolo Danny con Fliss, mentre il secondo lo troverete nel capitolo Richiesta di soccorso con Alex (Vedi la guida dedicata ai collezionabili ). Una volta ottenuti questi due segreti, date le coordinate alla radio e nel momento in cui salterà la corrente, mandate Brad e Julia nella sala macchine per restituire l’elettricità alla nave, mentre Alex dovrà rimanere alla radio per fornire istruzioni ai soccorritori. Nel capitolo Profondità, nei panni di Brad e Julia, attivate la corrente ed Alex dirà finalmente il nome della nave: Ourang Medan. Una volta fatto, sbloccherete il suddetto trofeo.

Cambia di nuovo tutto![ ]

Hai calmato Junior

Nel capitolo Profondità trovate e portate con voi il rebreather, non importa quali personaggi saranno scesi nel buco. Dopodiché superate tutta la sequenza QTE senza farvi scoprire da Olson, altrimenti andrete incontro ad una sessione extra. Superata la sequenza QTE con il rebreather in vostro possesso, arrivate al capitolo Junior, dove dovrete calmare il pirata colpito dall’Oro della Manciuria, un potente gas chimico in grado di colpire chiunque con delle allucinazioni. In questo capitolo dovrete scegliere le seguenti risposte:

– Curiosità;

– Preoccupazione;

– Disperazione;

– Prendi la pistola.

Nel caso in cui abbiate ancora con voi il rebreather, datelo a Junior così che possa purificarsi dagli effetti del gas chimico fino a calmarlo. Una volta fatto sbloccherete il suddetto trofeo.

Man of Medan: Trofei d’argento

Una notte per niente tranquilla[ ]

Hai trovato tutte le immagini con cornice nera

Purtroppo questo trofeo risulta buggato, infatti alcuni giocatori hanno riscontrato un problema legato allo sblocco del trofeo nel momento in cui si trova l’ultima immagine con la cornice nera e al momento, non vi è alcun fix a riguardo. Si consiglia dunque, prima di trovare l’ultima cornice nera, di effettuare un backup del salvataggio e di conseguenza, in caso di mancato sblocco del collezionabile, ricaricare il salvataggio e riprendere nuovamente il collezionabile affinché non avviene lo sblocco dell’obiettivo. Ad ogni modo, per trovare tutti i collezionabili, vi rimandiamo alla nostra apposita guida.

Futuri possibili[ ]

Hai trovato tutte le immagini con cornice bianca

Vi sono in totale sei cornici bianche in Man of Medan e per trovarle, vi rimandiamo alla nostra guida ai collezionabili.

Amiche per sempre[ ]

Sono sopravvissute solo le donne!

Fortunatamente potrete puntare a questo trofeo tramite la selezione del capitolo. Per ottenere questo trofeo, dovrete puntare ad eliminare tutti i personaggi maschi del gioco, quindi Alex, Brad e Conrad, mentre dovranno sopravvivere unicamente Fliss e Julia. Innanzitutto, nel capitolo Ospiti indesiderati, completate la decompressione con Julia, così da evitare problemi successivamente, mentre in Richiesta di soccorso alla radio scegliete l’opzione “Non dire nulla”, così da non dare informazioni ai militari. Vi sono svariati modi con cui mettere fine alla vita dei ragazzi durante l’avventura in Man of Medan, ad ogni modo e per farla brevemente, ecco come potreste ottenere questo finale:

– In ospiti indesiderati Julia deve completare la decompressione;

– In Ragazza da urlo (Conrad non deve scappare con il motoscafo in Intrusione), Conrad cade dalle scale se sbagliate tutti i QTE, giungendo così alla morte.

– In Richiesta di soccorso NON date le coordinate ai militari o qualsiasi altra informazione, altrimenti arriveranno ed uccideranno tutti i sopravvissuti.

– In Junior, fate scendere Brad dopo che avete trovato la radio trasmittente e nell’incontro con Junior, il ragazzo impazzito che impugna la pistola, scegliete le opzioni dialogali “Non dire nulla”, cosicché Brad venga ucciso da un colpo di pistola.

– In Questioni di cuore Alex si accoltellerà da solo.

Ad ogni modo, a seguire troverete un video esplicativo per ottenere il suddetto finale e di conseguenza, anche il trofeo.

Banda di fratelli[ ]

Sono sopravvissuti solo gli uomini!

In questo caso, dovrete fare l’esatto contrario di Amiche per sempre, ossia gli uomini sopravvivono e le ragazze muoiono. Per farlo consigliamo i seguenti passaggi:

– Nel capitolo Bare, prendete il coltello da cucina con Alex per darlo successivamente a Conrad. Nel capitolo Ragazza da urlo (per sbloccarlo Conrad non deve scappare con il motoscafo in Intrusione), affrontate l’infermiera con Conrad e accoltellatela spingendola giù per la torre: in realtà avrete ucciso Fliss la quale, vista da Conrad che era sotto l’effetto dell’Oro della Manciuria, vedeva la ragazza come un demone travestito da infermiera.

– Nel capitolo Richiesta di soccorso, non date alcuna informazione ai militari e fate scendere soltanto Julia nel capitolo Profondità, di conseguenza la ragazza incontrerà Junior e nel capitolo successivo non dite una parola fino ad arrivare al punto che l’uomo spari alla ragazza.

A seguire troverete un video esplicativo su come ottenere questo finale e di conseguenza, anche questo trofeo.

Piccioncini[ ]

Hai portato al massimo la relazione tra Alex e Julia

Otterrete questo trofeo molto facilmente nel momento in cui dedicherete una run interamente alle scelte di tipo Cuore. Infatti in questa partita dovrete sempre e solo intraprendere scelte sentimentali le quali, ad ogni modo, andranno a migliorare la relazione tra Alex e Julia. Sbloccherete il trofeo nel capitolo Sott’acqua, nel momento in cui i due Alex lotteranno in acqua. Nei panni di Julia, dovrete scegliere il dialogo “Fermati! Lo stai affogando!”, una volta usciti dall’acqua con il vero Alex, la relazione raggiungerà il massimo consentito e di conseguenza otterrete il suddetto trofeo.

Conosci un modo migliore?[ ]

Hai portato al massimo la relazione tra Conrad e Fliss

Questo trofeo è ottenibile unicamente in modalità Storia condivisa. Nella modalità cooperativa, dove vi saranno dei dialoghi unici aggiunti, potrete ottenere questo trofeo tra i capitoli Relitto ed Ospiti indesiderati. Mettendovi d’accordo col vostro amico sulle scelte dialogali da intraprendere, avrete modo di portare al massimo la relazione tra Conrad e Fliss in men che si dica. A seguire le scelte da prendere per l’ottenimento del trofeo.

Capitolo relitto:

– Conrad: Suporto;

– Conrad va da Fliss e interagisce con lei

– Conrad: Empatico

– Conrad: giocoso

– Conrad: giocoso

– Dopo che Conrad ed Alex hanno parlato mentre Julia prepara il rebreather, tornate da Fliss e parlatele di nuovo.

– Conrad: allegro

– Conrad: ottimista

Capitolo Ospiti indesiderati:

Fliss: Rilassata

Fliss: Sicura di sé

Fliss: Impressionata

Scendete da Brad con Fliss e parlategli, dopodiché tornate da Conrad per parlare nuovamente con lui

Fliss: Rilassata

Fliss: giocosa

Fliss: romantica

Quando una barca di pescatori si avvicina alla Duke of Milan:

Fliss: a disagio

Fliss: preoccupata

Fliss: preoccupata

Fliss: divertita

Così facendo porterete al massimo la relazione tra Fliss e Conrad e di conseguenza, sbloccherete il suddetto trofeo. A seguire un video esplicativo:

Fratello![ ]

Hai portato al massimo la relazione tra Brad e Alex

Anche questo trofeo è ottenibile soltanto in modalità Storia condivisa e potrete ottenerlo direttamente nel capitolo “La Duke”. Anche qui, dovrete mettervi d’accordo col vostro compagno d’avventura sulle scelte dialogali da intraprendere. L’host giocherà nei panni di Alex mentre l’ospite nei panni di Brad, per ottenere il suddetto trofeo e portare la relazione tra i due fratelli al massimo è necessario intraprendere le seguenti cinque scelte dialogali:

– Alex: incoraggia

– Brad: riconoscente

– Brad: a disagio

– Alex: supporto

– Brad: empatico

Una volta fatto, sbloccherete il suddetto trofeo.

Trofei d’oro

Gioco di coppia[ ]

Hai completato la Storia condivisa

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che completare una sessione in modalità Storia condivisa. Per farlo dovrete obbligatoriamente concludere tale modalità in un’unica seduta, altrimenti l’ospite della lobby non potrà ottenere il suddetto trofeo una volta completata la storia. In questa run consigliamo di ottenere innanzitutto i collezionabili mancanti che potrete trovare soltanto nella cooperativa, ed ovviamente, suggeriamo di accoppiare a questa run l’ottenimento di uno dei quattro finali ed ovviamente, di alcuni trofei ottenibili solo in questa modalità. Una volta completata la Storia condivisa, otterrete il suddetto trofeo.

Cavaliere solitario[ ]

Hai completato la Storia in singolo

Trofeo molto semplice, non dovrete fare altro che terminare la storia in Storia in singolo, una volta fatto sbloccherete il suddetto trofeo.

Segreti! Menzogne! Cospirazioni![ ]

Hai trovato tutti i segreti!

Al momento anche questo trofeo risulta essere buggato. Infatti stando ad alcune segnalazioni, il segreto numero 20 non viene conteggiato nel momento in cui viene raccolto, precludendo dunque l’ottenimento del suddetto trofeo. Il nostro consiglio è quello di raccogliere prima tutti i collezionabili, effettuare un backup del salvataggio e raccogliere il collezionabile, qualora non venisse conteggiato, ricaricate il salvataggio e riprovate. Ad ogni modo, per l’ottenimento di questo trofeo dovrete raccogliere i cinquanta segreti sparsi in ogni capitolo della storia, per farlo, vi invitiamo caldamente a seguire la guida ai collezionabili. Una volta ottenuti tutti i segreti, sbloccherete il suddetto trofeo.

Le navi fantasma non esistono![ ]

Hai trovato tutte le immagini

Anche questo trofeo di Man of Medan purtroppo risulta essere buggato. Dopo aver preso tutte le cornici, alcuni giocatori hanno segnalato un mancato sblocco del suddetto trofeo, dunque anche in questo caso, consigliamo lo stesso metodo del trofeo Segreti! Menzogne! Cospirazioni! e qualora non avvenisse il pop up del trofeo, di ricaricare il salvataggio e tentare nuovamente. Vi sono in totale 13 cornici in Man of Medan, per trovarle, vi invitiamo caldamente a consultare la guida ai collezionabili . Una volta trovate tutte le immagini, sbloccherete il suddetto trofeo.

Nemmeno un superstite![ ]

Non è sopravvissuto nessuno!

Per ottenere questo trofeo di Man of Medan, dovrete raggiungere il peggior finale possibile, dove muoiono praticamente tutti i protagonisti. Per farlo innanzitutto dovrete trovare i segreti 41 nel capitolo Danny e 42 nel capitolo Richiesta di soccorso, così da apprendere il nome della nave su cui si trovano i personaggi. Fatto ciò consigliamo di far distruggere la calotta dello spinterogeno ad Olsen, cosicché tutti i personaggi rimarranno bloccati sulla nave sino all’arrivo dei militari che puntualmente, pur di proteggere i segreti della nave, spareranno a tutti i sopravvissuti uccidendoli. Altrimenti vi è un secondo metodo più rapido, il quale vi permetterà di uccidere tutti i personaggi a colpo sicuro:

– Nel capitolo Intrusione quando Conrad fuggirà col motoscafo si avvierà una sequenza QTE, non premete l’ultimo e quarto tasto, in questo modo Olson sparerà alla testa di Conrad, uccidendolo sul colpo.

– Nel capitolo Rituale, fate scadere il timer così che arrivi Brad e attacchi Fliss con la chiave inglese trovata nel capitolo Nuovi amici, per farlo Brad non dovrà trovare la maschera antigas ed affetto dall’oro della Manciuria, attaccherà Fliss. In questo caso fallite tutti i QTE lasciando morire la ragazza.

– Nel capitolo Richiesta di soccorso, fate scendere Julia nel buco per riattivare la corrente, dopodiché nel capitolo Junior lasciate che la ragazza si faccia sparare dal pirata senza dover rispondere ad alcun dialogo. Altrimenti, nel capitolo Ospiti indesiderati non completate la decompressione e nel capitolo Storia di fantasmi la ragazza berrà dell’alcol. In questo modo, durante il filmato finale, la ragazza morirà per la decompressione.

– Nel capitolo Olson, Brad ed Alex scenderanno ed affronteranno Olson. Mentre Brad si troverà alla console di comando, Alex combatterà contro il pirata e nel momento in cui si troverà sotto il portellone, scegliete l’opzione “Ora” e fallite tutti i QTE. Alex morirà schiacciato.

– Nel filmato finale, arriveranno i militari contattati via radio e puntualmente, spareranno a Brad, nonché unico sopravvissuto rimasto.

Una volta fatto sbloccherete il finale cattivo e di conseguenza, anche questo trofeo. A seguire troverete un video esplicativo:

Non è poco, suppongo…[ ]

Sono sopravvissuti tutti!

In questa run, al contrario di Nemmeno un superstite!, Conrad, Alex, Brad, Julia e Fliss dovranno sopravvivere. I personaggi del prologo e i pirati non contano per l’ottenimento del suddetto trofeo. Per ottenere questo finale, ecco come dovrete fare:

– Durante la partita non prendete alcuna arma con nessun personaggio, altrimenti rischierete di ucciderne qualcuno per sbaglio.

– Nel capitolo Ospiti indesiderati, evitate che Julia si ferisca al piede e fatele fare la decompressione, altrimenti morirà più avanti.

– Nel capitolo Intrusione, Conrad deve fuggire con il motoscafo, perciò evitate di attaccare i pirati con lui.

– Nel capitolo Tempesta Brad deve rimanere nascosto.

– In Nuovi amici trovate la maschera antigas con Brad, in caso contrario, evitate che quest’ultimo in preda all’oro della Manciuria uccida Fliss con la chiave inglese eseguendo con successo tutti i QTE

– Nel capitolo Pressione – qualora Brad avesse raccolto la maschera antigas in precedenza e riconosciuto Fliss -, Brad dovrà calarsi nel buco mentre Fliss rimarrà in superficie, così facendo lo salverà dall’annegamento.

– In Richiesta di soccorso non date alcuna informazione ai militari, altrimenti quest’ultimi uccideranno tutti i personaggi nel filmato finale.

– Nei capitoli Profondità e Junior prendete il rebreather (qualora quest’ultimo venisse lasciato per strada potete stare tranquilli, l’incolumità di Junior non ha importanza per i fini del trofeo) e una volta che vi troverete davanti al pirata armato di pistola scegliete le seguenti opzioni di dialogo: curiosità, preoccupazione, disperazione, prendi la pistola. Ad ogni modo si salverà anche lui oppure si suiciderà, ma ciò non influenzerà lo sblocco del trofeo.

– Nei capitoli Olson e Questioni di cuore dovrete prendere la calotta dello spinterogeno. Se vi troverete nel capitolo Olson, dovrete seguire con successo tutti i QTE così da evitare la morte di un personaggio e prendere finalmente la calotta. In Questioni di cuore invece, con Alex, non dovrete assolutamente accoltellarvi o attaccare il demone, mentre Olson morirà da solo in cucina.

Ovviamente prima di affrontare alcuni di questi momenti chiave della storia, consigliamo di effettuare per sicurezza un backup del salvataggio, così, in caso dovesse morire erroneamente un personaggio, potrete ricaricare e ritentare nuovamente. Una volta ottenuto il finale buono, sbloccherete il suddetto trofeo. A seguire troverete un video esplicativo su come ottenere anche questo finale:

Trofeo Platino

Un risultato inatteso[ ]

Hai sbloccato tutti i trofei!

La paura fa 90! Congratulazioni, avete ottenuto anche questo trofeo di platino di Man of Medan!