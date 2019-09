Rogue Company: nuovo gioco multiplayer in arrivo su Nintendo Switch

Hi-Rez Studios ha annunciato un nuovo gioco con comparto multiplayer per Nintendo Switch. Stiamo parlando di Rogue Company, un titolo appena svelato durate il nuovo Nintendo Direct in corso di svolgimento.

Come specificato dalla casa di Kyoto, il gioco sarà uno shooter online estremamente competitivo. Per giocare sarà ovviamente necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. La nuova IP di Hi-Rez Studios arriverà sulla console ibrida a partire dal 2020, ma ulteriori informazioni in merito devono essere ancora diffuse.

Rogue Company is a multiplayer shooter coming to all major platforms: Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, and PC. With an arsenal of mercenaries, guns, and game modes, there is always something to master.

Sign-up for alpha access: https://t.co/ekYRa8o5TG#RogueCompany pic.twitter.com/77Ot8gLiV5

