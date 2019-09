Pokémon Spada & Scudo: personalizzazione del personaggio e molti altri dettagli

Pokémon Spada & Scudo era uno dei giochi più attesi del Nintendo Direct attualmente in corso di svolgimento e non ha tradito le attese. Sono state infatti diffuse tantissime informazioni sulla nuova generazione di pocket monster, che andiamo a riassumervi subito qui in basso.

Si comincia dalla personalizzazione del personaggio. Sarà possibile scegliere tra una grande varianza di vestiti ed effetti per gli stessi. Sono presenti anche diversi accessori, come guanti, occhiali e molto altro. Altra novità è il Pokémon Camp, una sorta di campeggio per i proprio pocket monster, che potranno socializzare e giocare insieme. Sarà possibile visitare anche i campeggi degli altri giocatori.

Per tutte le altre informazioni vi lasciamo al nuovo trailer, che trovate in calce alla notizia: buona visione.