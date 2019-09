Ghostwire Tokyo: Ikumi Nakamura lascia Tango Gameworks

Ghostwire Tokyo, la nuova IP in sviluppo presso Tango Gameworks, non ha più il suo direttore creativo. Ikumi Nakamura ha infatti annunciato tramite il suo profilo Twitter che dopo nove anni lascerà lo studio. Si tratta di una notizia inaspettata, dato che il game director è stato colui che è salito sul palco dell’E3 2019 durante la conferenza di Bethesda per annunciare il nuovo gioco.

Ghostwire Tokyo: quale futuro?

Nakamura è stata una vera e propria veterana della casa di sviluppo: in passato ha lavorato come lead art designer di The Evil Within e The Evil Within 2. Al momento non ha specificato cosa farà in futuro, ma con ogni probabilità si unirà a qualche altro progetto, entrando a far parte di un nuovo studio. Intanto, l’action-game necessita adesso di un nuovo direttore creativo, che sicuramente verrà annunciato quanto prima.