Bad Boys For Life: è arrivato il tanto atteso trailer

Bad Boys For Life, terzo capitolo della nota saga con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, è stata annunciata qualche mese fa, e considerando le varie difficoltà nella produzione, la notizia ha colpito moltissimo chi ha adorato il particolare franchise action. Finalmente, dopo mesi di materiale dal set, è arrivato il trailer.

Bad Boys For Life: il filmato, finalmente

Sul canale YouTube ufficiale di Sony Pictures Entertainment, è stato pubblicato il primo filmato della pellicola che mostra Mike Lowrey e Marcus Burnett in un’avventura tutta nuova che ha anche un sapore nostalgico. In attesa dell’arrivo del film, che sarà nelle sale americane dal 17 gennaio 2020, vi lasciamo al video in questione, che trovate qui sotto.