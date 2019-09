Gears 5 Video Recensione

Gears 5, ecco la nostra video recensione. Per tutte le altre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione dedicata. Infine, ecco un stralcio della recensione:

C’è poco da girarci attorno, e ci auguriamo di essere riusciti a farvelo capire anche senza dirvi una parola che è una sulla trama: Gears 5 è davvero il miglior Gears of War di sempre, come accennavamo in apertura. Rod Fergusson e i ragazzi di The Coalition hanno tirato fuori un’opera mastodontica, un capolavoro di tecnica, di game design e di narrativa che quasi non ha difetti. Anzi, a questo punto vogliamo lanciare a tutti un guanto di sfida: i difetti, microscopici semmai ce ne sono, divertitevi a cercarli anche voi. A meno di non impugnare la lente di ingrandimento e guardare il pelo nell’uovo sarà molto difficile trovarne, perché Gears 5 è non solo due videogiochi in uno (quattro, se scorporiamo in tre il multiplayer), ma è anche e soprattutto esattamente il videogioco che voleva essere, riuscendo, a posteriori, persino a far sembrare il suo predecessore una pallida imitazione. Sotto il tetto di Microsoft è finalmente nata (o meglio, sbocciata) una nuova generazione di eroi e leggende, destinata ad accompagnarci per molti anni a venire: questo, a noi, è sembrato solo l’inizio.