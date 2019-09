Christoph Waltz si unisce al cast di una misteriosa serie

Christoph Waltz è sicuramente da annoverare tra i migliori attori della sua generazione, dimostrando più volte di saper interpretare i più disparati ruoli, anche se sempre con la predilezione per raffigurare crudeli antagonisti. Il divo, che abbiamo visto di recente in Alita – Angelo della battaglia (qui trovate la nostra recensione), farà parte di un interessante progetto in arrivo.

Christoph Waltz nel cast di uno show

Qualche ora fa, il sito Deadline ha infatti riportato la notizia che l’artista sarà nel cast di una serie action-thriller, dal nome ancora ignoto, che verrà rilasciata su Quibi, il nuovo servizio streaming in uscita ad aprile 2020, creato da Jeffrey Katzenberg, ex-Disney tra i fondatori della Dreamworks. Waltz vestirà i panni di Miles Sellers, un personaggio che si muoverà all’interno di una storia dal sapore fortemente drammatico, con protagonista un malato terminale che cerca di fare di tutto per la moglie incinta. Quando avremo notizie in più sulla realizzazione e sulla piattaforma, vi aggiorneremo.