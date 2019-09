Fairy Tail: annunciato il videogioco, sarà un jRPG

Il videogioco di Fairy Tail è realtà. L’annuncio è arrivato nella giornata odierna, direttamente da Koei Tecmo, publisher che ha prelevato i diritti dello storico manga per pubblicarne l’adattamento videoludico, che arriverà nel corso del prossimo anno.

All’annuncio ufficiale è seguito il primo trailer, disponibile come di consueto in calce alla notizia. Il jRPG sarà sviluppato da Gust, software house famosa per aver lavorato alla serie di Atelier. La versione completa debutterà nel 2020, per Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4.

Per ora è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.

KOEI TECMO Europe is excited to reveal FAIRY TAIL, a brand-new magical JRPG in development by GUST Studios, based on the best-selling Japanese manga of the same name by Hiro Mashima. #KTFamily #FAIRYTAIL pic.twitter.com/Vtzh6npoU8

— KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) September 5, 2019