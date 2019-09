Days Gone: il New Game Plus è in dirittura d’arrivo

Days Gone si prepara a ricevere una serie di novità. Come divulgato da Bend Studio con un comunicato apparso online nelle scorse ore, il gioco sta per essere aggiornato, con un update che includerà diverse aggiunte attese dai fan.

Days Gone: New Game Plus, nuovi livelli di difficoltà e… la colonna sonora in Vinile

Partiamo dai contenuti dell’aggiornamento vero e proprio. In arrivo il 13 settembre, l’update aggiungerà il New Game Plus e due nuovi livelli di difficoltà, ovvero Hard II e Survival II. Entrambe le aggiunte aumentano la longevità e la diversità del gioco, con la possibilità di effettuare una o più run differenti rispetto alla prima.In aggiunta, la colonna sonora del gioco sarà disponibile prossimamente. Sarà distribuita su vinile e includerà 25 canzoni tratte dalla soundtrack ufficiale.

