Galaxy Fold: svelata la data di lancio ufficiale

Finalmente l’attesa per l’arrivo dello sfortunato Samsung Galaxy Fold è finita. La casa di produzione ha da poco svelato che il suo primo smartphone pieghevole giungerà il prossimo 18 settembre in vari mercati selezionati, tra cui quelli europei. Come anticipato il device ha poi subito diversi cambiamenti strutturali per renderlo più resistente ai danni ed alla sporcizia.

Da un punto di vista delle caratteristiche interne il dispositivo è rimasto completamente invariato, riportando il medesimo hardware presentato diversi mesi fa. Come anticipato tuttavia sono state applicate delle piccole, ma decisive modifiche al corpo dello smartphone. Innanzitutto la pellicola posta a protezione del display è stata sostituita con una decisamente impossibile, che adesso risulta praticamente impossibile da rimuovere a mano. Oltre a ciò la piegatura dello schermo è stata migliorata, prevenendo l’intrusione di polvere e sporcizia che potrebbero arrecare danni al device.

Samsung Galaxy Fold arriverà in Europa il prossimo 18 settembre

Infine è stata fatta menzione di un inedito modello con supporto alla connessione 5G, che tuttavia non possiede ad ora alcuna data di uscita o prezzo. A proposito di quest’ultimo, quello del Fold base sembrerebbe essere invariato, con un prezzo di lancio pari a 2000 euro. Sfortunatamente il dispositivo pieghevole non approderà in Italia per il momento, ma non è escluso che possa farlo in futuro, per cui non rimane altro che attendere notizie da parte di Samsung.

