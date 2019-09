DayZ: le versioni retail PlayStation 4 e Xbox One hanno una data di uscita

Dopo le vicissitudini in Australia, DayZ è pronto a ricevere le versioni retail per PlayStation 4 e Xbox One. A svelarlo è il publisher Sold Out, che si occuperà della pubblicazione nei negozi del titolo, svelando data di uscita e cover art.

DayZ: le versioni fisiche arrivano il 15 ottobre

La data di uscita per le versioni fisiche di entrambe le versioni è fissata per il 15 ottobre 2019. Il prezzo sarà di 29,99 Dollari, che molto probabilmente verrà convertito in Euro 1 a 1, trasformandolo così di 29,99 Euro. La cover art mostra un soldato, con lo zaino e la scritta del gioco che campeggia in primo piano. Le potete ammirare voi stessi grazie all’immagine in calce alla notizia.