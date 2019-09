Gears 5 supporta il Pride con le bandiere nel multiplayer

Gears 5 supporta il Pride e dà il benvenuto a tutti i giocatori. Un messaggio di uguaglianza sociale, lanciato tramite il multiplayer, con le bandiere dell’orgoglio, simbolo di inclusione e di diritti civili in tutto il mondo.

Gears 5: la splendida iniziativa di The Coalition

Il team di sviluppo ha deciso di introdurre nel multiplayer del gioco le 19 bandiere che simboleggiano il Pride. Sono in totale 19, per far sentire rappresentata tutta la comunità LGTB. Ovviamente non sono affatto bloccate da paywall, quindi significa che sono disponibili fin da subito. Potete ammirarle nel tweet disponibile in calce alla notizia!

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.