Google Pixel 4: mostrato l’aspetto in un video

Sembra che il reveal ufficiale del tanto discusso Google Pixel 4 sia sempre più vicino. Dopo aver parlato diverso tempo fa riguardo le possibili caratteristiche tecniche del dispositivo un nuovo video diffuso in rete ne mostrerebbe per intero l’aspetto, rivelando diversi dettagli del suo design.

Si tratta di un brevissimo, ma molto interessante hands-on scovato da 9to5Google, che mostra interamente il corpo del device, che risulta molto simile a come lo hanno finora dipinto diversi rumor. Sul lato frontale appare un ampio display dai bordi arrotondati, circondato da spesse cornici di cui quella superiore appare decisamente prominente. Sul retro dello smartphone troviamo l’ormai confermato set di fotocamere, anche questa volta racchiuse in uno spesso bumper di forma quadrata, contenente anche un gigantesco LED flash. L’aspetto decisamente interessante della parte posteriore del Pixel 4 è rappresentato dal suo materiale. Difatti, per la prima volta nella storia degli smartphone Pixel, il retro è interamente ricoperto da vetro.

Google Pixel 4 potrebbe avere un lato posteriore interamente in vetro

Infine è stata diffusa in rete una GIF ritraente il device, ma con una diversa colorazione, il quale risulta decisamente identico a come apparso nel video soprastante. Non rimane quindi altro che attendere conferme ufficiali in merito al dispositivo per conoscere ogni possibile dettaglio.

fonte: The Verge