Overwatch: Blizzard non sa se il cross-play avrebbe senso

Overwatch su Nintendo Switch non disporrà del cross-play con le altre piattaforme. A svelarlo è Blizzard, che torna sull’argomento, svelando il perché questa feature non sia ancora stata abilità nel suo shooter di successo.

Overwatch: Blizzard è ancora indecisa

La software house di Irvine, California, ha un’ottima ragione per non aver abilitato la funzione. Stando alle sue parole, infatti, al momento non ha ancora deciso se il cross-play per lo shooter ha un senso oppure no. La feature è presente in tantissimi altri giochi ma probabilmente per il tipo di titolo e la sua base competitiva, in Blizzard ci stanno pensando bene prima di aggiungerla definitivamente. Ora la domanda regina resta una: arriverà mai oppure no?