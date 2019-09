Kevin Hart dovrà fare molta riabilitazione ma sta bene

Kevin Hart, attore statunitense, come vi avevamo informato qualche giorno fa, è rimasto vittima di un incidente stradale sulla Mulholland Drive, celebre strada di Los Angeles, protagonista dell’omonimo film di David Lynch. Dalle prime indiscrezioni, le notizie riportavano che l’artista avesse sbattuto la schiena, mentre erano molto incerte le voci sulla sua paralisi, smentite anche successivamente dai canali ufficiali. Finalmente possiamo fare un po’ di chiarezza.

Kevin Hart e il recupero

Il sito ET ha dichiarato che Hart ha subito tre fratture spinali, due nella sezione toracica e una in quella lombare. Nonostante il forte impatto e le ferite riportate, l’interprete, anche se per un periodo dovrà fare uso di antidolorifici e fare molta riabilitazione, secondo i medici tornerà a camminare, e noi gli auguriamo una veloce e pronta guarigione.