Zachary Levi voleva interpretare un supereroe ben preciso

Zachary Levi, attore noto al grande pubblico per aver interpretato la spia Chuck nell’omonima serie televisiva, di recente è entrato a far parte del DCEU, vestendo i panni del supereroe Shazam nel lungometraggio con lo stesso nome (qui trovate la nostra recensione della pellicola). I suoi piani iniziali erano però quelli di dare il volto ad un’altra celebre icona dei fumetti…

Zachary Levi e la sua passione per il Mercenario Chiacchierone

Come riportato da ComicBook.com, infatti, l’artista ha dichiarato, durante il FAN EXPO a Boston, che avrebbe voluto indossare la maschera di Deadpool in quanto leggeva molte storie del personaggio, ma Ryan Reynolds ha infranto il suo sogno. E voi cosa ne pensate? Avreste preferito vedere Levi interpretare Wade Wilson o preferite la sua performance nel ruolo di Billy Batson in calzamaglia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.