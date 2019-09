Bulletstorm Duke of Switch Edition Recensione

Bulletstorm Duke of Switch Edition è un porting di cui forse non si sentiva la mancanza ma che fa piacere vedere su Nintendo Switch, nonostante tutto. Perché l’assunto che “Nintendo è soprattutto per bambini” lo hanno tutti nel cervello come concetto fondante della percezione del mercato videoludico. E quando arrivano titoli truculenti, violenti e grotteschi come questo c’è chi a casa esulta di gioia. Perché un po’ di gore ci vuole a questo mondo, no? Gearbox Publishing ha piazzato senza troppo preavviso il suo titolo sull’eShop della console ibrida di Nintendo e tutto è pronto per provare questa nuova-vecchia tempesta di proiettili.

Bulletstorm Duke of Switch Edition: C’è il Duca, serve altro?

Al diavolo il bilanciamento tra narrativa, gameplay, al diavolo chi vorrebbe nel 2019 qualcosa che sia più emotivo, drammatico e intenso anche da vivere. A Bulletstorm: Duke of Switch Edition non serve la trama. Il gioco è un concentrato di pura ignoranza, scambi di battute dall’alto tasso di volgarità e una dose massiccia di cliché di film d’azione e videogiochi shooter. Quello che si può trovare oltre i proiettili è paragonabile ad un B movie sugli zombie. È una pietra non sagomata, grezza, alla quale non daresti importanza, buona solo per riempire una serata di noia.

C’è il Duca in Bulletstorm. Vi serve altro?

Se si vuole trovare un motivo per seguire le vicende del gioco basta un nome solo: Duke Nukem. Da solo con la sua presenza mette quella insana sensazione di anni ’90, con il suo essere sopra le righe ed eccessivo ad ogni battuta. Il gioco è stato sviluppato con un altro protagonista che perde miseramente la sfida di carisma con il duca. Giocare con Duke ha il solo svantaggio di avere tutto il doppiaggio solo in inglese e non anche in italiano come accade per il “protagonista”. Poco male, non ne sentirete la mancanza. Questo doppio protagonista è l’unico aspetto che prova ad allungare la rigiocabilità anche perché non c’è null’altro che la campagna in singolo. Completamente assenti sono infatti altre modalità accessorie così come il multiplayer. Una carenza questa che per in FPS oggigiorno si fa davvero sentire.

Vecchio che non invecchia

La percezione che si ha quindi è quella di avere uno shooter che ha incamerato almeno una decina d’anni di servizio su varie console. Un titolo vecchia scuola dei primi anni duemila, semplice ed essenziale. Una sensazione che si estende anche alla realizzazione grafica. Bulletstorm Duke of Switch Edition ha quel gusto di formaggio stagionato anche per gli occhi. Come un gorgonzola piccante, le vene di muffa del tempo si vedono e per certi versi lo rendono proprio per questo apprezzabile dai nostalgici. La palette di colori usata – dai colori acidi e con qualche azzardato accostamento -, i dettagli e lo stile dei modelli sono comunque gradevoli e seppur datati e si lasciano ancora guardare con piacere.

Bel colpo d’occhio, ma sarà un inferno tra poco.

Fatto ancora più importante è la qualità della conversione su Nintendo Switch. Bulletstorm Duke of Switch Edition ha una resa grafica e tecnica ottima sia in modalità TV, sia quando è in portatile e raramente si sono presentati cali di frame. Certo, l’effetto blur che aggiusta qualche leggero limite tecnico un po’ infastidisce in alcuni frangenti, ma niente che non si possa accettare da un gioco così.

Violenza a punti

Tutto questo per dire che Bulletstorm Duke of Switch Editon è un titolo tutto da giocare senza badare troppo al contorno. Non vi aspettate originalità o scelte azzardate di stile. Il titolo è a metà tra i classici shooter anni ‘90 e le fondamenta embrionali degli FPS moderni. I vari capitoli si divincolano su mappe per lo più fatte di corridoi pieni di coperture messe lì ad hoc senza spesso una reale contestualizzazione e ci sono tanti elementi ambientali – ferri sporgenti, oggetti-bomba, fili elettrici scoperti – che aiutano nella “pulizia” delle varie aree con uccisioni coreografiche.

Volgarità, zero foronzoli e violenza gratuita. Ma Bulletstorm ha anche dei difetti.

Proprio l’arte creativa della violenza è ben presente in questo BulletStorm con quelli che si chiamano skill shot, che sono nient’altro che delle esecuzioni realizzate con combo di calci, spinte e proiettili che fanno ottenere maggiori punti da spendere nel negozio delle armi. Si passa da un classico colpo ad una parte specifica del corpo, passando per una spinta contro superfici acuminate, fino a raggiungere quelle più complesse e redditizie con esplosioni ambientali. Questo tipo di meccaniche a punti in base alla brutalità della combo ricorda vagamente sia per la brutalità che per il black humor Mad World (titolo apparso su Nintendo Wii anni fa. Un aspetto che riesce a variegare il gameplay di BulletStorm Duke of Switch Edition – fatto per lo più di armi super potenti e tanti, tanti proiettili – è il cappio. Questo oggetto dona al protagonista la possibilità di lanciare un lazzo hi-tech per spostare oggetti e farsi strada nell’ambiente oppure accalappiare nemici per avviare facili combo di uccisioni. Ovviamente non mancano neppure le cut scene interattive che tuttavia nel corso del gioco sono riciclate in più occasioni. Nulla di complesso tanto divertimento spicciolo. Del resto questo Bulletstorm è un gioco da bassifondi, uno di quelli che si adora proprio perché è semplice, crudo, senza fronzoli e senza complessità.

Bulletstorm Duke of Switch Edition è violento, sopra le righe e trascurabile per quel che riguarda la trama. Sono solo proiettili e sangue come nella migliore tradizione degli FPS di qualche anno fa. L’importante è sparare rapido, sparare tanto e con la creatività degli skill shot. E poi c’è l’opzione Duke Nukem che da sola rialza il carisma come solo una star sa fare. Purtroppo sono poche le ore di gioco e non c’è nulla a corollario che possa far godere il titolo per una seconda run o per qualche extra. Non c’è il multiplayer, e non è una bella notizia. Ma si tratta pur sempre di un porting che non può cambiare tantissimo l’impronta del passato. Alcune fasi sono ripetitive e in generale il gameplay offre poco di originale e tanto di già visto. Per fortuna anche fuori dallo schermo della TV in giro per casa il gioco gira bene con una grafica pulita che, nonostante abbia origini lontane, è ancora piacevole a vedersi.Se il capolavoro Astral Chain è già andato in archivio e si vuole un gioco senza pretese per spezzare con un po’ di violenza e modi trinariciuti l’attesa dei grandi calibri di questo autunno, Bulletstorm Duke of Switch Edition è perfetto. Preparatevi ad un gioco senza troppi orpelli, duro e volgare. Uno di quei giochi da godersi in un breve weekend, sorseggiando una birra scura da discount e mordicchiando un grosso e unto panino consegnato a domicilio, stravaccati sul divano nella penombra del salotto.