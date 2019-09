Rebel Cops: un trailer annuncia lo spin-off di This is The Police

Poco fa THQ Nordic e Weappy hanno annunciato Rebel Cops, tattico a turni focalizzato sulla meccanica stealth, ambientato nell’universo di This is The Police. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco uscirà il 17 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a 9,99 euro.

Rebel Cops: scontri a turni con una squadra di ex poliziotti

In questo spin-off si controlla una squadra di ex-poliziotti, uniti dalla voglia di abbattere il nuovo sovrano criminale della loro città. Noi vi lasciamo al video qui sotto.

