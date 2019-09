Little Town Hero Anteprima | L’ultimo Nintendo Direct, trasmesso dalla Casa di Kyoto proprio in questi giorni, ci ha ricordato tutte le prossime uscite di rilievo (e secondarie) previste per i prossimi mesi su Nintendo Switch. A sorpresa, però, e con entusiasmo per coloro che aspettavano il suo recupero, Nintendo si è anche ricordata dell’esistenza di Little Town Hero. Annunciato esattamente un anno fa nel settembre 2018 con il nome in codice Town (provvisorio), Little Town Hero è a sorpresa praticamente pronto: debutterà nella prima metà di ottobre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. In questo rapido articolo d’anteprima faremo il punto della situazione su Little Town Hero, ricapitoleremo tutti i dettagli noti, e proporremo anche alcune idee che potrebbero realizzarsi o meno.

Little Town Hero Anteprima: Un mondo nascosto

Little Town Hero è ambientato in un piccolo villaggio tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno: l’unica via di accesso sul resto del mondo è costituita dal castello del sovrano, e chiaramente interdetta agli abitanti. Questo non è però un problema per loro, dato che sono soddisfatti della loro vita tranquilla. Il discorso naturalmente non vale per il protagonista, un giovane ragazzino dai capelli rossi, che ha sempre sognato di scoprire cosa si cela all’esterno del villaggio. L’occasione giusta si presenterà quando un giorno, all’improvviso, un mostro gigantesco invade le abitazioni: da dove arriva? Come è entrato? Ma soprattutto, come fermarlo?

Non sappiamo molto altro, per il momento, sulla trama e la narrazione di Little Town Hero. Sembra però chiaro dal trailer del Nintendo Direct che, oltre al protagonista, molti altri personaggi secondari ben caratterizzati si riveleranno fondamentali nel combattimento contro i mostri: sono gli abitanti del villaggio, dato che l’intera storia dovrebbe ambientarsi proprio tra le sue case. Un RPG basato su un solo luogo, senza possibilità di esplorazione del mondo esterno? Possibile? L’idea potrebbe funzionare, soprattutto considerando la struttura alla base di Little Town Hero: un RPG contenuto, per chi non ha molto tempo da dedicare ai videogiochi, e in cui non c’è bisogno di affrontare orde ed orde di mostri minori per aumentare il livello dell’eroe protagonista.

Un RPG con molte idee

Potremmo curiosamente definire Little Town Hero su Nintendo Switch un RPG con molte idee. Oltre ad un solo luogo dove si terrà l’intera avventura principale, il sistema di combattimento preparato da Game Freak appare da subito estremamente originale: il protagonista non è un mago, uno spadaccino o chissà quale altra classe del gioco in stile fantasy, ma appunto un semplice abitante del villaggio. La sua arma principale contro i mostri invasori saranno le idee, e gli scontri avverranno attraverso un sistema di combattimento a turni la cui profondità attualmente è del tutto ignota. Possiamo basarci solo su alcuni filmati, in cui abbiamo visto i mostri attaccare e l’eroe principale scegliere tra una serie di azioni dalla sua griglia principale. A quanto pare i personaggi potranno avere nuove idee durante e fuori dai combattimenti, per poi metterle in pratica contro i mostri. Queste idee si tradurranno in attacchi veri e propri o strategie, ma anche da questo punto di vista (a parte l’obiettivo di sconfiggere i mostri) Game Freak e Nintendo non hanno mostrato più di tanto. Ci sarà tempo per capire se questo corrisponde alla volontà di non svelare i segreti e l’originalità del gioco sin da subito, oppure a quella di celare una mole di contenuti tutt’altro che elevata. Ad ogni modo, il protagonista potrà anche “improvvisare” le sue azioni, con risultati che saranno probabilmente affidati al caso. Molto più interessante, invece, la possibilità di sfruttare nei combattimenti lo stesso villaggio con i suoi abitanti.

Durante lo scontro, per esempio, il protagonista potrà richiedere l’aiuto di altri personaggi secondari, spostandosi verso le loro officine e abitazioni: questi ultimi non esiteranno a dargli una mano, con attacchi fisici o bonus di vario tipo. Anche l’interazione con il villaggio nella fasi di combattimento a turni andrà provata per bene a titolo pubblicato su Nintendo Switch. Soprattutto, siamo curiosi di sapere se sarà prevista o meno una progressione (con level up) per il protagonista, e in caso in quale modo verrà gestita; e ancora, se sarà possibile esplorare il piccolo mondo di gioco in libertà. Un titolo concentrato solo su scontri contro i mostri, in un unico luogo non esplorabile, non sarebbe di certo il massimo per l’intrattenimento – ma Game Freak e Nintendo potrebbero facilmente smentirci.

Attendiamo con curiosità l’arrivo di Little Town Hero in esclusiva su Nintendo Switch: il tocco di Game Freak è evidente nel design dei mostri e nei protagonisti. Le idee alla base di questo RPG atipico sembrano davvero originali, ma bisognerà valutare bene la loro efficacia e il loro funzionamento, sia sul breve che sul lungo periodo. Per esempio bisognerà capire quanto è vasto il villaggio, se sarà esplorabile, quanti mostri saranno presenti, la longevità complessiva e se sarà presente una modalità di gioco in multigiocatore offline o online.