The Surge 2: pubblicato nuovo trailer, You Are What You Kill

Con The Surge 2 eravamo rimasti a fine agosto con il Combat Trailer, filmato che mostrava i combattimenti, dando risalto alle decapitazioni nel titolo di Deck13. Il publisher Focus Home Interactive ha rilasciato un nuovo trailer, dal titolo You Are What You Kill.

The Surge 2: vestirsi come i nemici uccisi

Il filmato in questione mostra la caratteristica per cui, una volta ucciso un nemico, si possono utilizzare armi e armature dei nemici fatti a pezzi, per questo il titolo del trailer. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco uscirà il 24 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.