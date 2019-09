PlayStation: chiamatela Croce e non X, ora è ufficiale!

PlayStation UK ha finalmente svelato (anzi, ufficializzato) il nome del simbolo X sul DualShock. Dai tempi del lancio della prima console, infatti, in molti hanno chiamato quel simbolo in due modi distinti: Croce oppure x, come la lettera dell’alfabeto. Oggi abbiamo finalmente la risposta a questo equivoco.

PlayStation: la X è una Croce!

Ora, come riportato dalla divisione UK dell’azienda, la x ha finalmente una nomenclatura ufficiale. È sempre stata una Croce, seguendo così le forme geometriche degli altri bottoni, ovvero il Cerchio, il Quadrato e il Triangolo. Avete sempre chiamato il simbolo nella maniera corretta oppure no? Condividete la vostra opinione, magari commentando questa notizia!

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.