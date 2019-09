Astral Chain: PlatinumGames ringrazia i giocatori per il successo del titolo

Astral Chain è finalmente disponibile nei negozi in esclusiva su Nintendo Switch, dove l’opera targata PlatinumGames ha registrato dei dati di vendita piuttosto positivi per l’azienda nipponica. Proprio per l’occasione, la compagnia ha voluto ringraziare i giocatori per il successo della produzione, pubblicando un artwork su Twitter.

Astral Chain: ecco il messaggio di PlatinumGames destinato ai giocatori.

Di seguito, vi riportiamo il messaggio ufficiale su Twitter dell’azienda destinato ai giocatori:

Grazie a tutti per aver contribuito a rendere il nostro prodotto un successo! L’artista Hajime Kimura ha voluto immortalare questo momento con una speciale illustrazione che ritrae il cast di Astral Chain.

Insomma, sembrerebbe che l’opera di PlatinumGames abbia riscosso un ottimo successo sia tra il pubblico che la critica specializzata. Voi state giocando al titolo? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.

Prima di concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione del prodotto.