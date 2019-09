Red Dead Redemption 2: la versione PC è in programma per davvero?

Red Dead Redemption 2 sembrerebbe essere in programma su PC. Il rumor è in circolazione da diverso tempo ma nei file di gioco ora sono stati trovati dei riferimenti proprio alle tecnologie impiegate per far girare il titolo sulla piattaforma.

Red Dead Redemption 2: i file citano le DirectX 12

Nei file di gioco analizzati da un dataminer sono stati trovati dei riferimenti alla qualità delle texture, alla possibilità di regolare l’MSAA e molto altro. Tra questi file sono anche presenti le righe di comando per il supporto alle DirectX 11 e 12. Non è escluso che possano essere stati utilizzati dagli sviluppatori per provare le build tecniche. In caso il titolo fosse davvero in dirittura d’arrivo su PC, Rockstar potrebbe confermarlo nei prossimi mesi.