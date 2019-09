Call of Duty Modern Warfare: il reveal della campagna arriverà a fine settembre

Arrivano notizie all’orizzonte per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare, titolo che raggiungerà gli scaffali dei negozi a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Come ben sappiamo, il 12 settembre partirà ufficialmente su PlayStation 4 la Closed Beta del titolo, dopodiché sarà lanciato il secondo weekend beta dal 19 fino al 23 settembre. Secondo quanto svelato da Infinity Ward, veniamo a conoscenza che il reveal della campagna avverrà a fine settembre, dando modo ai giocatori di avere un primo sguardo alla trama della produzione.

Come se non bastasse, l’azienda ha aggiunto che verranno ufficialmente rivelate le Special Ops nella giornata del 7 ottobre tramite una premiere. Inoltre, il 18 settembre verranno svelate numerosi dettagli riguardanti il cross-play tra le piattaforme precedentemente citate.

Se volete conoscere più nel dettaglio l’opera, vi rimandiamo al nostro provato dalla gamescom 2019 con la tecnolgia RTX attiva.

The road to launch for #ModernWarfare is in its final stretch. Gather your intel and get ready for the Open Beta next weekend. pic.twitter.com/agQvlqR4lC

— Call of Duty (@CallofDuty) September 5, 2019