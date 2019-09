PlayStation: Sony rilancia 10 esclusive con nuove copertine

Sony ha annunciato la Only On PlayStation Collection. Si tratta di una nuova edizione per 10 esclusive che hanno caratterizzato questa generazione di videogiochi. Tra questi troviamo The Last Guardian, Marvel’s Spider-Man e Uncharted 4.

PlayStation: la nuova collezione nel dettaglio

Sono 10 i giochi che hanno il privilegio di ricevere questo trattamento. Non si tratta solo di un nuovo lancio, ma anche di una nuova versione a livello estetico. Tutte le copertine dei giochi sono state infatti create da zero, come potete vedere dalle immagini poco più in basso ed offrono un nuovo tipo di artwork. Al momento la collezione è disponibile solamente nel Regno Unito ma non è escluso che possa arrivare anche in Italia nei prossimi mesi.