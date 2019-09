The Sinking City: annunciata la data di uscita della versione Switch

The Sinking City si prepara al debutto su Switch. Dopo aver svelato il primo video di gameplay, che potete vedere a questo indirizzo, ora Frogwares ha annunciato la data di uscita della nuova versione del suo gioco ispirato ai racconti di H.P. Lovecraft.

The Sinking City: l’orrore arriva a settembre

Come comunicato dagli sviluppatori tramite un nuovo trailer, il gioco arriverà su Nintendo Switch a partire dal 12 settembre 2019. Sarà disponibile sia in versione digitale che fisica, al prezzo di 49,99 Euro per la standard edition e 64,99 Euro per la Deluxe Edition, che include alcune missioni aggiuntive. Vi lasciamo al nuovo filmato, disponibile in calce alla notizia.