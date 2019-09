Epic Games Store: svelati i prossimi giochi gratuiti

Epic Game Store si prepara a regalare altri due giochi gratuiti. Nella giornata odierna infatti sono stati annunciati i nuovi titoli, che saranno disponibili a partire dal primo pomeriggio italiano.

Epic Games Store: ecco i nuovi giochi gratuiti

I nuovi titoli in dirittura d’arrivo gratuitamente sono Abzû e il puzzle-platformer The End is Neigh. Entrambi i giochi saranno disponibili per il download fino al 12 settembre e sostituiscono i due precedenti giochi, ovvero Celeste e Inside. Per non perderveli, non dovrete far altro che scaricare il client e riscattare i due regali.

