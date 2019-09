Code Vein: novità in arrivo per la demo

La demo di Code Vein si aggiornerà ed espanderà. Ad annunciarlo è Bandai Namco, tramite un veloce tweet comparso sul profilo Twitter ufficiale del nuovo action RPG, in arrivo a settembre.

Code Vein: i dettagli dell’update della demo

La versione di prova, attualmente disponibile per PlayStation 4 e Xbox One si aggiornerà includendo un nuovo livello, chiamato Town of Sacrifice e la modalità multiplayer. In aggiunta, Bandai Namco ha anche annunciato che la personalizzazione del personaggio sarà trasportabile dalla demo alla versione finale del gioco, prevista per il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.