Ghost Recon Breakpoint Provato in Anteprima

Ghost Recon Breakpoint Provato | In previsione del lancio di Ghost Recon Breakpoint il prossimo 4 ottobre 2019 su PC, PS4 e XBox One, Ubisoft ha deciso di regalare ai fan una gustosa Beta dell’ultimo capitolo della fortunata saga videoludica. Dal 5 all’8 settembre pochi fortunati giocatori hanno potuto assaporare questo nuovo, incredibile e immenso mondo messo a disposizione dalla casa di produzione francese. Nonostante qualche limitazione (e alcuni bug), abbiamo potuto vivere l’esperienza in anteprima e siamo pronti a raccontare le nostre impressioni su uno dei titoli più attesi del 2019. Siete pronti a impugnare le armi e partire insieme a noi verso l’enigmatica isola di Auroa?

Ghost Recon Breakpoint: Operazione Greenstone

Ghost Recon Breakpoint ci porta immediatamente all’interno della missione. Sulla rigogliosa isola di Auroa, la Skell Tech ha costruito la propria sede operativa, intenzionata a costruire tutte le tecnologie necessarie a traghettare il mondo verso un nuovo futuro. Nel visionario progetto di Jace Skell, fondatore dell’ipertecnologica società, qualcosa però va storto e la situazione precipita velocemente. Nei pressi dell’isola, infatti, una nave viene attaccata da un nemico non bene identificato e a nulla servono i tentativi di comunicare con la Skell. La nostra missione, denominata Operazione Greenstone, è scontata ma non per questo semplice: atterrare su Auroa con una squadra di decine di Ghost, di cui siamo a comando, e indagare sulla situazione.

Un mondo enorme si apre di fronte a noi

Partiamo con le prime fasi di gioco. Durante il trasporto verso l’isola, abbiamo la possibilità di personalizzare il nostro personaggio, scegliendone sesso, volto, forma e colore di barba e capelli, oltre che renderlo più accattivante con qualche cicatrice. Una scelta che ci permette di sentire immediatamente il protagonista, Nomad, come nostro. Una volta terminato il restyling del look, possiamo andare avanti nella missione, ma solo per poco perché i primi problemi sono dietro l’angolo: gli elicotteri da trasporto vengono attaccati da una strana nube di oggetti volanti (con tutta probabilità, droni d’assalto), e precipitano rovinosamente al suolo. Pochi sono i sopravvissuti e il nostro compito, in qualità di leader del gruppo, è quello di valutare l’entità dei danni. Durante il nostro giro di perlustrazione, capiamo immediatamente che l’isola è ormai controllata da una forza armata ostile, suddivisa in mercenari e soldati con equipaggiamento hi-tech, al cui comando intravediamo una vecchia conoscenza: il nostro commilitone Cole D. Walker (interpretato da Jon Bernthal). Ma se da una parte c’è lo sgomento per questo tradimento, dall’altro la missione deve continuare. Una voce amica dalla radio di uno dei nostri elicotteri, ci guida fino alla città nascosta di Erewhon, rifugio dei Coloni e base operativa per la rivolta contro i Lupi, il corpo militare che ormai controlla Auroa con il pugno di ferro.

Auroa: l’isola da scoprire

La prima cosa che risalta agli occhi non appena si mette piede su Auroa, è l’incredibile e vasto mondo che abbiamo a disposizione giocando a Ghost Recon Breakpoint. L’isola è veramente enorme, un territorio che avremo la possibilità di esplorare durante il tentativo di completare tutte le missioni che il gioco di offre. Oltre alla narrazione principale, molto più affascinante e coinvolgente rispetto a quella che avevamo potuto vivere in Wildlands e da molti considerato il suo punto debole, in Breakpoint potremo infatti scegliere anche di completare obiettivi secondari, molte volte legati ai Coloni e alle loro necessità, seguire indizi per scoprire più dettagli sulla storia o andare alla ricerca di progetti e componenti per migliorare il nostro equipaggiamento e arsenale.

Tanti mezzi differenti per girare in libertà

Per muoverci in maniera rapida su tutto il territorio, abbiamo a disposizione un gran numero di veicoli differenti, come jeep, moto da corsa, motoscafi e anche un elicottero, dal quale potremo paracadutarci e raggiungere la nostra destinazione. L’isola di Auroa, però, rimane comunque un territorio enorme da percorrere, anche con l’ausilio di questi mezzi di trasporto, recuperabili sul territorio, individuabili sulla mappa presente sullo schermo e a disposizione già dai primi istanti di gioco. Per sopperire a questa difficoltà, possiamo fare affidamento sui Bivacchi, punti che permettono uno spostamento rapido e dove possiamo recuperare energie e prepararci all’azione, creando razioni e cibarie. Prima di poter sfruttare lo spostamento rapido dei Bivacchi, però, è necessario individuarne la posizione, osservando le scie di fumo che salgono verso il cielo. Operazione che può essere eseguita anche attraverso l’utilizzo dei nostri droni personali, utili anche per osservare dall’alto i nemici e trovare la strategia d’azione più efficace.

Ghost Recon Breakpoint: dentro l’azione

Arriviamo alla parte più gustosa della nostra analisi di Ghost Recon Breakpoint: il gameplay. Mentre si viaggia lungo l’isola di Auroa, la sensazione di libertà è assoluta, e viene enfatizzata ancora di più da un sistema di gioco ben strutturato e intelligente. Sullo schermo abbiamo tutte le informazioni fondamentali per vivere al meglio la nostra missione: mappa che indica punti di interesse, presenza di nemici e oggetti utili, elenco degli obiettivi da raggiungere, armi equipaggiate e salute. Il tutto, allo stesso tempo, può essere nascosto con la semplice pressione di un tasto, qualora si volesse godere appieno dell’incredibile lavoro grafico fatto da Ubisoft per rendere al meglio questo nuovo mondo.

Il nostro drone sarà un compagno indispensabile

La narrazione è costruita in maniera tale da accompagnarci gradualmente all’interno delle dinamiche di gioco, mettendo a disposizione un tutorial invisibile, integrato nella storia. Impariamo subito come curarci, sia con una medicazione di fortuna durante un’azione di combattimento che in maniera più accurata una volta al sicuro. Il raggiungimento di obiettivi e le uccisioni ci fanno salire di livello, all’interno di un sistema di crescita molto simile a un GDR. Possiamo selezionare la nostra classe tra Assalto, Medico da Campo, Pantera (specializzato nel corpo a corpo) e Tiratore. Una volta scelta la nostra specializzazione, abbiamo accesso all’Albero delle Abilità, dove possiamo decidere come spendere i punti esperienza acquisiti, se per migliorare le nostre capacità o sbloccare Talenti, equipaggiabili nell’inventario. L’arsenale a cui abbiamo accesso è veramente immenso: armi, munizioni e vestiario sono recuperabili su tutta l’isola, all’interno di casse o dai cadaveri dei nemici caduti. Questa grande varietà permette di aumentare la nostra potenza offensiva e difensiva, oltre che personalizzare ulteriormente il nostro personaggio, sia dal punto di vista di gioco che estetico. Gli oggetti più rari vengono identificati con colori differenti, così da permetterci di comprendere rapidamente quando vale la pena addentrarsi in territorio nemico per recuperare il bottino. Tutte le armi che non utilizziamo possono essere vendute o smontate, per recuperare pezzi di ricambio utili a migliorare la nostra dotazione. Per il resto, è sempre possibile acquistare equipaggiamento nell’armeria di Erewhon, spendendo i nostri eSkel, la criptovaluta presente nell’isola Auroa.

Classi, Abilità e Talenti per diventare più forti

Tutti questi elementi contribuiscono a creare un mondo coinvolgente e avvincente, dove si passa velocemente da situazioni calme a fasi più concitate. La componente stealth è molto ben sviluppata e molto spesso ci ritroviamo ad osservare da lontano un accampamento nemico, valutando le opzioni d’attacco possibili e spiando mercenari dall’alto con il nostro drone. Ma è sufficiente un piccolo passo falso (un cadavere lasciato in bella vista, uno sparo senza silenziatore, etc.) per mettere in allarme i soldati e farci scoprire, trasformando l’ambiente in una zona di guerra, con elicotteri che volano sopra le nostre teste e colpi d’arma da fuoco che saettano intorno a noi. La possibilità di vivere l’avventura principale in Co-op, inoltre, è sviluppata in modo tale da non essere una semplice opzione ma una scelta obbligata per poter accedere in determinate aree particolarmente protette dove completare specifiche missioni. In alcuni situazioni, quindi, ci troveremo a dover vivere l’avventura con il supporto della nostra Fazione, un gruppo di 4 compagni con i quali portare avanti la missione oppure formare un team per gareggiare nelle Ghost War, combattimenti PvP online con in palio succosi premi, oltre che la soddisfazione della vittoria.

Un futuro sfavillante ci attende

Con l’uscita della Beta di Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft ha lasciato trapelare anche altre interessanti informazioni su quello che sarà il futuro del gioco. Dopo aver completato questa nuova missione, infatti, non dovrete temere di restare senza nemici da abbattere. Dopo l’Operazione Greenstone, considerato il Capitolo 1 della storia, seguiranno due nuove avventure che saranno rilasciate a 4 mesi di distanza. Ogni capitolo porterà con sé nuovi contenuti finali, missioni Fazione, obiettivi da raggiungere ed elementi sbloccabili. Arriveranno inoltre anche tre nuove Classi, eventi Live e aggiornamenti PvP. La casa di produzione francese sembra davvero darci la possibilità di vivere il più a lungo possibile tutte le “accoglienti” atmosfere di Auroa.

Ghost Recon Breakpoint per il momento è solo in fase Beta ma quello che ci è stato permesso di vivere ci ha decisamente soddisfatto. Anche se l’avevamo già provato all’ultima Gamescom, il gioco è riuscito a stupirci, permettendoci di vivere pienamente l’isola di Auroa, un mondo enorme che regala una sensazione di completa libertà, disseminato di armi, equipaggiamento e mezzi dei più variegati. L’atmosfera che mescola sapientemente tecnologia hi-tech e natura selvaggia rispecchia perfettamente lo stile generale del gioco e la sua dualità che sposta l’azione rapidamente da operazioni stealth a guerriglia sanguinaria. Il tutto può essere vissuto nel modo che più si preferisce grazie all’alto livello di personalizzazione per quanto riguarda abbigliamento e armamentario, supportato anche da un sistema di levelling basato su Classi, Abilità e Talenti. Ghost Recon Breakpoint promette ore di azione e divertimento senza paragoni, da poter vivere in solitaria o in compagnia, grazie al sistema intelligente di gioco Co-op, coinvolgendo fino a 4 giocatori nella narrazione principale o nelle Ghost Wars. Ubisoft dimostra di aver lavorato molto a questo nuovo capitolo della saga, analizzando con attenzione pregi e difetti di Wildlands così da creare quello che sembra a tutti gli effetti una piccola grande perla del mondo videoludico.