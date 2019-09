Days Gone: i dettagli del nuovo DLC gratuito

Nella giornata odierna, Bend Studio ha annunciato il nuovo DLC gratuito di Days Gone. Si tratta dell’undicesimo contenuto aggiuntivo gratuito, svelato tramite un post divulgato su Twitter nella serata italiana.

Come dichiarato nel post Twitter lanciato dal team di sviluppo, il nuovo DLC del titolo di Bend Studio metterà i giocatori in una condizione di sopravvivenza estrema: intrappolati in una casa, sarà necessario riuscire a resistere ad un’orda di nemici infuriati per circa 5 minuti. All’interno della magione però sarà anche disponibile una nuova arma, descritta come estremamente efficace per combattere i nemici.

Our 11th free DLC #DaysGone Challenge has you trapped in a house trying to survive against a relentless Horde for 5 minutes!

We placed a brand new weapon in this challenge that is extremely effective against large groups of Freakers. pic.twitter.com/0b8IrCu6Rh

