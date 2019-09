Call of Duty: Activision apre una nuova sede di Sledgehammer Games

Call of Duty potrà contare una mano in più sullo sviluppo. Activision ha infatti deciso di aprire una nuova sede per Sledgehammer Games, che andrà ad unirsi a quelle già esistenti nel resto del mondo. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di sviluppare la popolare serie di first person shooter.

Lo studio si troverà a Melbourne, in Australia. Ad annunciarlo ci ha pensato Alayna Cole, durante una conferenza dedicata allo sviluppo di videogiochi attualmente in corso di svolgimento nel paese. La nuova divisione di Sledgehammer Games sarà inaugurata a breve e al momento si cercano ingegneri, producer e molti altri ruoli. Chissà se con la nuova apertura i tempi di sviluppo tra un gioco e l’altro saranno ancora più rapidi.

Hey heeeeey, look what I was allowed to announce at my #NZGDC19 talk, and now on social media!

You’re looking at the first official hire at @SHGames Melbourne! I am so excited to say I will be starting there as a producer on Monday, and helping to grow our studio in my new home. pic.twitter.com/p6e5E6aFma

— Alayna Cole (@AlaynaMCole) September 5, 2019