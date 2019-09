Ghost Recon Breakpoint: il nuovo trailer è un recap delle caratteristiche

Ghost Recon Breakpoint è sempre più vicino. Per ingannare l’attesa dall’uscita del nuovo gioco di casa Ubisoft, il publisher e sviluppatore ha pubblicato un nuovo trailer dedicato, che riassume tutte le caratteristiche chiave che si troveranno all’interno del nuovo capitolo del franchise.

Ghost Recon Breakpoint: sei minuti per capire il gioco

Il footage, che trovate in calce alla notizia, dura circa 6 minuti e spiega esattamente il gioco nella sua interezza. Dall’ambientazione di gioco fino alla storia, passando per l’esperienza co-op e tutti i dettagli delle classi, dell’arsenale di armi e dei contenuti post lancio. Se vi siete persi qualche informazione, dunque, il nostro consiglio è quello di guardare fino in fondo il filmato, per essere pronti quando il 4 ottobre il gioco debutterà per PlayStation 4, Xbox One e PC.