Shovel Knight: svelato l’amiibo color oro

Il catalogo di amiibo per Nintendo Switch continua ad allargarsi, con l’arrivo della statuetta di Shovel Knight. Annunciato da Yacht Club Games, il nuovo oggetto del desiderio per i fan della serie sarà disponibile in tutti i negozi da dicembre.

Shovel Knight: uno sguardo ravvicinato all’amiibo

Il nuovo amiibo viene chiamato Gold Edition e il motivo è decisamente semplice: la statuetta infatti è color oro e il cavaliere indossa una delle armature più importanti del gioco, ovvero la Ornate Plate. L’aspetto dell’amiibo è curato in ogni suo dettaglio come testimoniano le immagini, che trovate in calce alla notizia. Lo farete vostro, magari insieme alle novità che il team di sviluppo ha in serbo per voi?