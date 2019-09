Fortnite: in arrivo un crossover con Splatoon?

Non solo It: anche Splatoon è un buon candidato ad essere protagonista di un prossimo evento crossover di Fortnite. L’indiscrezione proviene da un dataminer, che ha analizzato i file di gioco, trovando riferimenti allo shooter di casa Nintendo.

Fortnite: crossover per tutti o solo su Nintendo Switch?

Nei file di gioco sono presenti dei riferimenti a SquidKid, oltre che ad una skin speciale denominata proprio Splatoon. Probabilmente Epic Games e Nintendo hanno già le idee chiare su quando lanciare un evento del genere e non ci stupisce che sia in lavorazione da diverso tempo. Resta da chiarire se il tutto comparirà solo su Nintendo Switch oppure anche su altre piattaforme: vi aggiorneremo non appena ci saranno i primi dettagli ufficiali in merito.