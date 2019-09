Kojima Productions: Keanu Reeves fa visita agli uffici

Kojima Productions ha ricevuto una visita molto speciale. Stiamo parlando di quella di Keanu Reeves, che ha fatto tappa negli uffici della software house per un saluto e per lasciare un messaggio speciale.

L’attore presente nel cast di Cyberpunk 2077 ha fatto un paio di foto con Hideo Kojima, game designer e fondatore del team di sviluppo, per poi lasciare uno speciale messaggio nella lavagna della cucina, ovvero Save Us Hideo. Il tutto, ovviamente, documentato da foto e autografo. Una giornata che gli sviluppatori del team non dimenticheranno facilmente.

He gave us the message on our kitchen board! Thank you so much, everyone at our studio loved it! The moment hades became heaven.👍🌈🦀🐋🐬🐟💀👶✋ pic.twitter.com/K37pPOvnJI

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 7, 2019