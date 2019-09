Gears 5: il gioco premiato per l’accessibilità ai non udenti

Gears 5 non è stato premiato solamente per le sue qualità a livello di gameplay, ma anche per l’accessibilità. Come testimoniato online, infatti, anche i giocatori non udenti hanno facilità di accesso alla nuova avventura sviluppata da The Coalition, grazie ad alcuni accorgimenti del team di sviluppo.

Gears 5: quando giocare è davvero per tutti

The Coalition ha davvero pensato a tutti, come dimostra il lavoro realizzato per rendere accessibile il gioco anche agli utenti con disabilità uditive. Oltre ai sottotitoli per i dialoghi è possibile aggiungerne degli altri che descrivono il contesto, come ad esempio l’inizio e la fine di una battaglia oppure per riuscire a capire da dove provengono i colpi. Altre opzioni riguardano il tag di nemici che non si vedono su schermo, per ovviare così al problema di trovarli seguendo i vari indizi audio. Un grande esempio di accessibilità e integrazione, pari alle bandiere del pride presenti nel multiplayer.