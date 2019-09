Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise: esclusiva temporale per Switch

Annunciato durante il Nintendo Direct di settembre, emergono nuovi dettagli su Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise e sulla sua esclusività per Nintendo Switch. Come dichiarato da Rising Star Games, publisher del nuovo gioco di Swery65, il gioco non sarà legato per sempre alla piattaforma della casa di Kyoto.

Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise: possibile l’arrivo su altre piattaforme

Tramite Brjánn Sigurgeirsson, Rising Star Games ha fatto chiarezza in merito al gioco e al rapporto di esclusiva. Il titolo sarà infatti disponibile solo su Nintendo Switch al lancio: successivamente potrà anche arrivare su PlayStation 4, Xbox One e PC, anche se al momento né il publisher né gli sviluppatori vogliono parlare di altre console, almeno per il momento.