Death Stranding è ancora un po’ distante, ma Hideo Kojima è già al lavoro sul suo prossimo progetto. A svelarlo è lui stesso, tramite un post pubblicato su Twitter nel corso della mattinata odierna.

Nel tweet, il game designer ammette che è impegnato nel finire il materiale che porterà al Tokyo Game Show 2019 per Death Stranding ma sta già pensando al suo prossimo progetto. In tutto questo ha allegato la foto di un granchio, ammettendo di voler diventare uno di loro: semplice trollata social oppure un piccolo indizio su quello a cui lavorerà insieme al suo team?

Polishing the game while preparing things for TGS, and promotions after that as well as for the next project.

I want to become a crab🦀 pic.twitter.com/d11tBgUZLG

