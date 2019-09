Intellivision Amico: rumors sui giochi in sviluppo

Si moltiplicano indiscrezioni più o meno confermate sui molti titoli in sviluppo per la nuova piattaforma Intellivision Amico. I giochi mostrati alla Gamescom sono solo un assaggio di quello che è in lavorazione, e sembrerebbe che siano anche in corso negoziazioni più o meno avanzate per sfruttare il franchise Star Trek.

Intellivision Amico: i titoli in sviluppo sono molti più di quelli mostrati nel trailer ufficiale

Qui di seguito indichiamo i giochi citati in vari rumors, ricordando che alcuni sono ufficiosamente “confermati” o “non smentiti”, mentre altri per ora hanno ricevuto dei no comment da Intellivision Entertainment:

Bad Dudes: rumor con conferme

Kung Fu master: rumor confermato da fonti ufficiali

Boxing : un gioco di boxe è sicuramente pianificato

Pac Man 4 players : rumor confermato da fonti ufficiali

Ms. Pac Man 4 players : rumor confermato da fonti ufficiali

Beauty & Beast : possiamo affermare il gioco in sviluppo da conferma diretta ricevuta

B-17 Bomber : in avanzato stato di sviluppo

Galaga 88 : rumor con conferme

Bruce Lee : rumor non smentito

Battletoads : rumor non smentito



Alcuni di questi nomi mi entusiasmano, voi che ne pensate?

