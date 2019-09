The Bard’s Tale IV Director’s Cut Recensione

The Bard’s Tale IV Director’s Cut arriva finalmente sull’inossidabile ammiraglia Sony portando l’ultima installazione di una serie di culto per gli amanti dei giochi di ruolo. La versione console del titolo è un vero e proprio aggiornamento della sfortunata edizione Personal Computer vista lo scorso anno, e su console, PlayStation 4 nel nostro caso, si profilano molte interessanti novità, con una certosina ottimizzazione di quelle caratteristiche o imprecisioni che non avevano convinto nella precedente versione, edita sul mercato per il solo formato PC Windows, ovvero The Bard’s Tale IV Barrow Deep.

The Bard’s Tale IV Director’s Cut, ancora più birra per tutti!

Si, lo sappiamo che la celebre canzone Beer Beer Beer, un pezzo ormai di culto sentito nel gioco The Bard’s Tale del 2004, riecheggia ancora nelle vostre orecchie di giocatori navigati, e va ammesso che quel particolare titolo ha dato il via ad una vera e propria rinascita per una saga storica, che ha sempre fatto breccia nel cuore dei giocatori. L’impostazione parodica degli RPG di stampo fantasy voluta dall’ideatore Brian Fargo in origine è stata una delle chiavi di volta del successo del franchise che riprende, come molti sanno, un titolo classico dell’epoca otto bit, Tales of the Unknown: Volume I – The Bard’s Tale del 1985 sviluppato dalla compianta software house statunitense Interplay. La nuova compagnia InXile Entertainment vuole riportare la saga ai fasti di un tempo, e, pian piano, ci sta decisamente riuscendo. La recente riproposizione lo scorso anni della trilogia originale The Bard’s Tale Trilogy , nata nel lontano 1989, in versione deluxe ha infine spianato la strada per il quarto capitolo ufficiale della saga. Ora riproposto in multi-piattaforma su PC Windows, PC Linux, Apple Mac, Xbox One e PlayStation 4 in questa nuova versione. Ed in mezzo, ricordiamolo, c’è stata persino una comparsata nell’oscuro mondo della Realtà Virtuale, con l’interessante spin-off The Mage’s Tale.

Il bestiario di The Bard’s Tale IV Director’s Cut offre mostri classici che ricordano spesso quelli visti in generazioni e generazioni precedenti di RPG, regalando una atmosfera familiare al giocatore fin dai primi scontri diretti.

The Bard’s Tale IV, il gioco originale

The Bard’s Tale IV Barrow Deep, che abbiamo citato nel cappello della recensione, è il quarto titolo ufficiale della saga che, ricordiamolo, è stato oggetto di una interessante campagna di raccolta fondi durata circa tre anni da parte del team di Brian Fargo. Il grande amore per la serie da parte di vecchi e nuovi fan ha contribuito decisamente bene per rendere concreto un progetto nostalgico ed importante. Seguiti eccellenti di titoli cult del passato sono oggi all’ordine del giorno, del resto, pensiamo solo alla saga di Fallout che, dopo la serie classica di Interplay negli anni novanta, ha vissuto una seconda giovinezza grazie ai sequel moderni, a partire da Fallout 3. Il problema della versione Personal Computer del 2018 era la presenza funesta di bug di ogni tipo, che se non minavano del tutto l’esperienza di gioco, siamo sinceri, ci andavano molto vicino. Davvero un peccato, perché alla fine si trattava quasi dell’unico difetto a fronte di altre caratteristiche notevoli. Un comparto grafico di alto livello, considerando la nicchia di mercato che va a ricoprire, poco lontana dai tripla A, ma con lo stesso un certo peso. Un sistema di evoluzione delle skill miimalista, a tratti deludente ma nel complesso onesto, una struttura da Dungeon Crawler puro forse a tratti ormai antiquata, ma fedele al suo genere, con tanto di bestiario fortemente orientato verso la classicità. La tradizionale griglia d’azione è stata però mascherata con un ambiente 3D che la svela solo in fase di combattimento. Appaiono inoltre diversi luoghi fin troppo celebri del passato, e spicca tra tutti l’indimenticabile città di Skara Brae, in una trama ricca di rimandi e citazioni, ma che, va riconosciuto agli autori, non punta a tutti i costi sulla sola nostalgia, ed anzi propone diverse interessanti novità, pur funestate da bug e glitch in ogni dove! La varietà dei PG, dispiace ammetterlo, è piuttosto esigua, con solo quattro classi principali, Bardi, Guerrieri, Ladri e Maghi, combinabili però, per aumentare la varietà dell’offerta, con sette diverse razze, ed una ragnatela di skill in verità non troppo ramificata. La narrazione è un punto a favore del gioco, pur non raggiungendo le vette di eccellenza dei tre capitoli classici. L’umorismo di base, come al solito, salva tutto, e vedere i Bardi che aumentano il livello di ubriachezza vale da solo l’intero titolo. Conclude il tutto un buon sistema di combattimento a punti ed una varietà di armi ed armature buona. Una splendida colonna sonora originale, con musiche a tema celtico ed eroico si uniscono ad un doppiaggio curato di livello cinematografico. Per i giocatori più fedeli, che hanno acquistato subito il gioco Brian Fargo ha una sorpresa in serbo. Se siete infatti già felici possessori della versione originale PC potrete fare un upgrade gratuito alla Director’s Cut.

I quattro eroi senza macchia e paura dovranno affrontare sfide inenarrabili per far trionfare il bene, tra mostri disumani, vichinghi e tanta tanta birra fresca!

Le novità in pentola

Una premessa importante, la recente acquisizione di InXile Entertainment da parte di Microsoft Corporation ha portato nuova visibilità ai progetti dello sviluppatore, e, nonostante la casa di Redmond abbia deciso di optare per il multi-piattaforma piuttosto che una eventuale esclusiva Xbox, è chiaro che avere dietro un nome del genere garantirà in futuro alla società di Brian Fargo maggior respiro, anche economico. Non è un caso, dunque, che un titolo potenzialmente molto buono come The Bard’s Tale IV sia stato riveduto e corretto, per una sua ottimizzazione che lo avvicina ai titoli di punta del settore. Ai suoi tempi, però, ammettiamolo, Interplay, casa di cui Brian Fargo è stato co-fondatore, ha praticamente scritto la storia dei videogiochi, e sarà difficile eguagliarne le gesta. The Bard’s Tale IV Director’s Cut corregge innanzitutto i tantissimi bug presenti, oltre ad un aggiornamento del motore grafico Unreal Engine che va ad incidere in positivo sotto ogni punto di vista. Questa riedizione offre anche un nuovo capitolo inedito con diverse ore di contenuti aggiuntivi, l’implementazione di

nuovi nemici, oggetti ed armi, incluse quelle speciali forgiate dai nani. Il titolo offre inoltre una Interfaccia Utente ridisegnata, con nuove funzionalità, maggiori opzioni per la creazione dei personaggi, maggiore calibrazione della difficoltà ed, ovviamente, un redesign dei comandi, per il supporto al gamepad, ottimizzato per le diverse versioni. La Director’s Cut è disponibile in digitale già dal 27 agosto sui canali Xbox e PC dotati di con Xbox Game Pass, su Steam e il canale per gli amanti del retrogaming GOG – Good Old Games, oltre che sul PlayStation Store. Le edizione fisiche per le console Xbox One e PlayStation 4 hanno invece debuttato il 6 settembre.

Arriva su piattaforma console una versione riveduta e corretta del quarto titolo ufficiale della saga, che, dopo una interessante raccolta fondi su Kickstarter, era finalmente giunto sul mercato per la gioia di milioni di fan. Decisamente tanta la carne al fuoco, a partire dal motore grafico migliorato e la splendida introduzione inedita. Giocarlo su console, diranno i puristi, potrebbe snaturare il titolo, ma l’estrema ottimizzazione dei comandi rende il passaggio da Personal Computer a console decisamente indolore. Addio alle decine di bug funesti, dunque! Un ottimo completamento per la recente riedizione Bard’s Tale Trilogy e, ovviamente, per l’ormai classico remake di inizio millennio. Un gioco per i vecchi avventurieri che hanno amato i classici che saprà senza dubbio far breccia anche nei cuori impavidi di nuova generazione.