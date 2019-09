iPhone XI sarà svelato il 10 settembre su YouTube

Alcuni giorni fa la casa di Cupertino ha comunicato che avrebbe tenuto l’evento reveal della nuova famiglia iPhone il prossimo 10 settembre. Dopo diversi mesi di discussioni finalmente i fan di tutto il mondo potranno quindi assistere all’annuncio di iPhone XI e del suo probabile modello Pro, in modo ancora più immediato rispetto agli altri anni.

Per la prima volta in assoluto Apple infatti svelerà l’intera linea anche in diretta streaming su YouTube, rendendo la presentazione accessibile a chiunque abbia accesso alla piattaforma Google. Come previsto nei mesi precedenti nel corso dell’evento in questione potrebbero essere presentati ben tre nuovi iPhone, di cui uno base, un modello Pro e la versione 2019 dell’attuale XR. Eccetto quest’ultimo tutti i modelli presentati dovrebbero disporre di tre fotocamere, poste nell’ormai chiacchieratissimo bumper posteriore quadrato.

iPhone XI sarà mostrato il 10 settembre anche su YouTube

Appare quindi evidente come Apple stia cercando di rendere il proprio brand più propenso all’acquisizione di nuovi sostenitori, allargando ulteriormente il bacino di piattaforme dove sarà tenuto l’evento reveal. Qui in fondo trovate il link per assistere alla presentazione, per cui non rimane altro se non attendere il prossimo 10 settembre, per conoscere ogni dettaglio sulla linea iPhone XI.