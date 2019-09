Nintendo: un brevetto per un Joy-Con piegevole

Nel prossimo futuro, i Joy-Con potrebbero essere pieghevoli. A svelarlo è un brevetto di Nintendo, scovato online e subito diffuso tramite Twitter, che potrebbe aver rivelato in anticipo una delle prossime strategie della casa di Kyoto.

Nintendo: un nuovo utilizzo per il controller?

Un Joy-Con pieghevole per Switch potrebbe far pensare ad un utilizzo ancora più particolare di quello attuale. Come potete vedere dal tweet poco più in basso, infatti, una volta piegato il controller potrebbe tranquillamente piegato anche quando è attaccato alla console. aprendo così a nuovi utilizzi dello stesso. Ovviamente non è escluso che la casa di Kyoto decida di non utilizzare questo brevetto e di averlo registrato esclusivamente in via cautelare. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi, dunque restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.

