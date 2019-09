Rainbow Six Siege: raggiunti i 50 milioni di giocatori

Rainbow Six Siege ha raggiunto un importante traguardo. Come riportato su Twitter, infatti, il videogioco di casa Ubisoft ha raggiunto i 50 milioni di giocatori in tutto il mondo. Un record importante per il titolo, che potrebbe aver aperto anche le porte ad un eventuale sequel per la prossima generazione.

Ubisoft ha celebrato il traguardo tramite un post su Twitter. Diffuso dall’account ufficiale del gioco, il post celebra il traguardo tramite una GIF che mostra il numero 50, come appunto i milioni di giocatori che si sono affacciati al titolo. Un ottimo successo, dunque, forse spinto anche dalle sempre più frequenti prove gratuite.

