Festival di Venezia: Leone D’oro a Joker, coppa Volpi a Marinelli

Sono stati da poco assegnanti tutti i premi della 76esima edizione della Mostra Internazionale d’arte Cinematogafica di Venezia, assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Lucrecia Martel. A vincere il Leone d’Oro per il miglior film è Joker di Todd Phillips, mentre la coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile va a Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello.

Festival di Venezia: ecco tutti i vincitori

Qui tutti i vincitori:

Leone d’Oro per il Miglior Film: Joker di Todd Phillips

di Todd Phillips Leone d’Argento Gran Premio della Giuria: J’Accuse di Roman Polanski

di Roman Polanski Leone d’Argento per la Migliore Regia: Roy Andersson per About Endlessness

per About Endlessness Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile: Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello

per Martin Eden di Pietro Marcello Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Femminile: Ariane Ascaride per Gloria Mundi di Robert Guédiguian

per Gloria Mundi di Robert Guédiguian Miglior Sceneggiatura: Yonfan per No.7 Cherry Lane

per No.7 Cherry Lane Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente: Toby Wallace per Babyteeth di Shannon Murphy

per Babyteeth di Shannon Murphy Premio Speciale della Giuria: La Mafia Non È Più Quella Di Una Volta di Franco Maresco

