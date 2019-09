Death Stranding: neanche Hideo Kojima riesce a capire il gioco

Pur essendo già al lavoro sul suo prossimo progetto, Hideo Kojima non è ancora riuscito a capire Death Stranding. La dichiarazione è avvenuta durante una intervista con il Financial Times, in merito proprio alle meccaniche del primo titolo prodotto dopo la separazione obbligata da Konami.

Death Stranding: l’obiettivo è creare un nuovo genere

Come già ribadito più volte, l’obiettivo di Hideo Kojima è quello di creare un nuovo genere con il suo primo titolo in sviluppo come autore indipendente. Questo ovviamente comporta dei rischi, come ha ammesso, ma anche qualche piccolo problema a livello comunicativo. Ancora oggi infatti, il game designer non ha ben compreso che tipo di gioco sta facendo. Una provocazione, ovviamente, che si riferisce al tipo di obiettivo finale del gameplay, che sarà quello di riconnettere e non distruggere.