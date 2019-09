Sonos Move: svelato il primo speaker portatile della casa

In seguito alla pubblicazione di un brevetto e ad un leak che ne mostrava le fattezze, finalmente Sonos Move è stato ufficialmente annunciato. Si tratta del primo altoparlante portatile dell’azienda, in grado di unire la qualità dei prodotti della casa ad una discreta portabilità.

Nonostante sia portatile, il Move risulta decisamente più grande di altri prodotti dell’azienda. Per ovviare a ciò è stata inclusa una pratica rientranza direttamente nel corpo dell’altoparlante, in modo da agevolarne il trasporto. Esso possiede sia la connessione bluetooth che quella wi-fi, quest’ultima in grado di supportare i comandi vocali dell’utente. Dal punto di vista della componentistica interna troviamo due amplificatori digitali di classe D, accoppiati con un mid-woofer ed un tweeter davvero efficienti.

Sonos Move è un pratico e potente altoparlante portatile

Infine come anticipato nei precedenti leak inoltre il device può essere caricato sia tramite il suo ingresso type-C che tramite un’apposita base, in grado di tenerlo perennemente in fase di carica. Sonos Move sarà venduto dal 24 settembre prossimo al prezzo di 399 euro.