Star Citizen: pubblicato un video sulla 890 Jump

Sul canale YouTube ufficiale di Star Citizen, Cloud Imperium Games ha pubblicato un nuovo filmato del proprio ambizioso progetto. Si tratta di un trailer sulla Origin 890 Jump, astronave che più che un veicolo è più un modello di vita.

Star Citizen: più di 234 milioni raccolti

Modello di vita sicuramente per persone estremamente ricche, essendo la 890 Jump un super yacht interstellare progettato per portare i passeggeri in una lussuosa crociera spaziale su diversi pianeti e sistemi. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto, ricordandovi che il titolo ha superato i 234 milioni di dollari nel totale del crowdfunding.

