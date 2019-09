Google Pixel 4: leak parla dei miglioramenti alle camere

A distanza di circa un mese dal presunto evento reveal della linea smartphone Google Pixel 4 sono emerse nuove indiscrezioni circa le papabili caratteristiche del comparto fotografico dei due dispositivi. Le lenti dei membri della famiglia sarebbero quindi dotate di funzionalità decisamente di alto livello.

Secondo quanto riportato da una fonte vicina a 9to5Google infatti entrambi i device disporrebbero di una feature chiamata Motion Mode. Questa consentirebbe all’utente di eseguire scatti di altissima qualità con un livello di blur minimo. Oltre a ciò sarebbe presente anche una modalità notturna migliorata, in grado di offrire scatti in condizioni di scarsa illuminazione ancora più nitidi rispetto al passato. Infine XDA Developers ha scovato su Weibo informazioni circa la presenza di uno zoom 8x, anche se non è ancora chiaro se si tratti di un’ottico puro o di un ibrido.

Google Pixel 4 potrebbe avere diverse funzioni fotografiche notevoli

Non rimane quindi altro che attendere future informazioni ed indizi riguardo la nuova linea smartphone Google.