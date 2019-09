Final Fantasy VII Remake: un artwork reinterpreta una storica immagine del gioco

Final Fantasy VII Remake è il titolo più atteso dei lettori di Famitsu, oramai si sa. Ma anche in occidente il ritorno di uno dei capitoli più amati della saga è nei desideri di tantissimi giocatori. 22 anni fa usciva, in Nord America, il settimo capitolo della fantasia finale di Squaresoft, e per celebrare il compleanno, sul profilo Twitter del gioco è stato pubblicato un artwork che si rifà ad un’immagine storica del gioco.

E’ stato infatti reinterpretato l’artwork di Cloud (cover nelle versioni USA) che, girato di spalle e con la Buster Sword dietro la schiena, vede di fronte a se una Midgar piena di luci, ma con sopra un cielo che non promette nulla di buono. Qui sotto la potete vedere, insieme al tweet. Ricordiamo che il gioco uscirà il 3 marzo 2020 su PlayStation 4.



On September 7, 1997, we released the original FINAL FANTASY VII in North America.

To celebrate the anniversary we've remade one of the most iconic pieces of artwork from the original game, and now there are just under 6 months until the launch of #FinalFantasy VII Remake! #FF7R pic.twitter.com/OLjw4g6kOQ

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) September 7, 2019