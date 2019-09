God of War: il director è stato un tester per un’avventura di D&D

Il director di God of War Cory Barlog ha avuto modo di diventare un playtester per una nuova avventura di Dungeons & Dragons. La rivelazione è avvenuta via Twitter, dove un fan che ha acquistato la campagna Dragon of Icespire Peak ha trovato il nome del director dell’esclusiva PlayStation 4 nella sezione dedicata ai ringraziamenti.

God of War: una nuova esperienza per Cory Barlog

Barlog ha saputo donare alla serie nuova linfa vitale, impegnandosi nella realizzazione di un gioco story driven, con inquadrature a telecamera mobile e caratterizzando al meglio Kratos e figlio. Non ci stupisce dunque che sia stato scelto come playtester per una avventura di Dungeons & Dragons. Oltre a lui, anche Jade Raymond, una delle sviluppatrici più conosciute nel mondo dei videogiochi, ha avuto modo di provare la stessa avventura: che sia l’inizio di una nuova carriera per entrambi non appena concluderanno la loro esperienza nel campo dei videogiochi?

